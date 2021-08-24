В Самарской области пройдет форум "Армия-2021"

26 августа с 11 часов утра на Рощинском полигоне в Самарской области начнет свою работу военно-технический форум "Армия-2021". Торжественное открытие форума состоится в 15:00. Посетить форум, который продолжит свою работу до 28 августа включительно, можно в течение трех дней с 11:00. Вход свободный.

В ходе мероприятия будет организована выставка новейших образцов вооружения и военной техники 2-й гвардейской общевойсковой армии, отдельного соединения противовоздушной обороны и отдельной бригады спецназа Центрального военного округа, а также специальной техники МЧС России, Росгвардии, ГУ МВД и ДОСААФ.

На полигоне будут продемонстрированы зенитно-ракетная система "С-400", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", тяжелая самоходная гаубица "Мста-С", танк Т-72Б3, новейший бронеавтомобиль для перевозки раненых "Линза".

Всего на форуме будет представлено более 50 образцов военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-2М, пушки МТ-12 "Рапира", зенитные установки ЗУ-23-2, артиллерийские орудия 2С34 "Хоста", минометы 2Б9 "Василек" и 2Б14 "Поднос", а также другая военная и специальная техника, современное вооружение и экипировка военнослужащих.

В этот день для гостей форума запланированы культурно-просветительские и спортивные мероприятия, динамический показ огневых возможностей вооружения и военной техники, демонстрация учебного боя мотострелковой роты в наступлении, розыгрыш тактического эпизода по уничтожению НВФ с форсированием водной преграды на БТР-82АМ, выполнение нормативов ГТО.

На полигоне оборудованы парковочные места для автовладельцев.