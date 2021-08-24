В Самарской области решат проблемы 14 проблемных долевок

Во вторник, 24 августа, обсудили механизмы завершения строительства проблемных объектов и обеспечения прав дольщиков на совещании, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел с представителями министерства строительства региона и Самарского регионального фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Решению проблем дольщиков в Самарской области уделяют приоритетное внимание. В 2017 г., практически сразу после того, как президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Азарова главой региона, состоялась первая большая встреча губернатора с дольщиками. Общение длилось больше девяти часов, были внесены в протокол десятки вопросов.

Благодаря системной работе областных властей с сентября 2017 г. по настоящее время удалось восстановить права 3,795 тыс. человек и исключить из перечня проблемных 36 объектов.

Немаловажную роль сыграл принятый летом 2019 г. региональный закон, который позволяет защитить права граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Документ содержит перечень мер господдержки дольщиков. В их числе — возможность субсидирования возведения объекта, получения жилья вне проблемного объекта или денежной компенсации.

Решение проблемных вопросов идет поэтапно. На совещании у председателя областного правительства обсудили ход исполнения графика по достройке проблемных объектов и удовлетворению прав дольщиков в 2021 году. Как сообщила замминистра строительства Самарской области Анна Урусова, в областном бюджете на эти цели заложено 740 млн рублей. Часть средств направлена на завершение строительства, часть — на выплаты компенсаций по желанию заявителей.

До конца 2021 г. из списка проблемных готовятся исключить девять объектов. На совещании подробно рассмотрели ситуацию по каждому из них, оценили возможные риски.

Глава областного кабмина поручил министерству строительства тщательно контролировать сроки строительных работ и предоставления выплат.

На "финишной прямой" находятся следующие объекты в Самаре: дома на ул. Чкалова (застройщик ЖК "Монблан"), на ул. Степана Разина (СК "Спектр"), на ул. Ставропольской (ООО "Прогресс-Н"), дом на ул. Галактионовской, 81-83 (уже исключен), два дома на ул. Демократической ("Проект: Куйбышев"), а также дома на Южном шоссе в Тольятти ("Роспромстрой"), на ул. Жилгородок в пос. Волжский Красноярского района (ООО "Инвектор") и в пос. Петра Дубрава Волжского района.

Кроме того, областной минстрой намерен решить вопрос еще по пяти объектам сверх плана. Это три дома в Самаре: на улицах Демократической, Фадеева и Запорожской (застройщики соответственно "Проект: Куйбышев", ООО "Монолит", ООО "Рада"), дом в микрорайоне 3 "Северный", который строит ООО "Лесной городок", и многоквартирный дом на ул. Северной в с. Выселки (застройщик ИК "Недвижимость"). Таким образом, список проблемных долевок в регионе в 2021 г. уменьшится на 14 позиций.

Председатель областного правительства поручил министерству строительства рассмотреть дополнительные возможности исключить из "проблемного" списка максимально возможное количество объектов.

"Прошу вас подготовить обоснование для предоставления средств из областного бюджета на достройку объектов или выплату компенсаций гражданам уже в этом году. Пока сложно прогнозировать, как сложится ситуация с поступлением доходов в областной бюджет. Но решение проблем дольщиков остается безусловным приоритетом, и в случае благоприятного сценария дополнительные средства на эти цели будут направлены в первую очередь", — завершил обсуждение Виктор Кудряшов.