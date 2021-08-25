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Финансы Экономика и бизнес

"Ваш инвестор" повысил максимальный размер займа: теперь клиенты компании могут получить до 1 млн рублей

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральный сервис займов "Ваш инвестор" получил статус микрофинансовой компании (МФК) и вдвое увеличил лимит по займам для физических лиц: теперь под залог автомобиля можно получить до 1 миллиона рублей (ранее эта сумма составляла 500 тысяч).

Фото: предоставлено компанией "Ваш инвестор"

Информация о получении компанией нового статуса внесена в Государственный реестр микрофинансовых организаций 13 июля. Статус МФК подтверждает высокую надежность компании и дает возможности, недоступные большинству участников рынка. На сегодняшний день в Госреестре МФО состоит более 1300 компаний, и только 36 из них имеют статус МФК.

Как сообщили в компании, несмотря на перемены, процедура получения займа и прочие условия работы компании не изменились:

— чтобы получить деньги под залог авто, по-прежнему нужен минимум документов;

— минимальная процентная ставка составляет 2.7% в месяц;

— менее часа с момента приезда в офис до получения денег наличными или на карту любого банка.

Чтобы оформить заем в "Ваш инвестор", необходимо быть владельцем транспортного средства — легкого или грузового автомобиля, спецтехники, водного или мототранспорта. Подать заявку можно на сайте компании vashinvestor.ru или по телефону 8-800-1001-465.

Сервис займов "Ваш инвестор" включен в реестр микрофинансовых организаций и ведет свою деятельность в строгом соответствии закону и под надзором Центрального Банка Российской Федерации.

Офис "Ваш инвестор" в Тольятти расположен по адресу ул. Юбилейная, д. 2г, оф. 323б.

Займы предоставляет ООО МФК "ЦФР ВИ" Свидетельство ЦБ РФ 1803550008909, ИНН 5407967714. Минимальная месячная ставка по займу — 2,7% (32,4% в год), максимальная — 7,33% (87,96% в год). Срок займа — от 61 дня до 1 года с возможностью ежемесячной пролонгации до полного погашения займа. Сумма займа — от 15 000 до 1 000 000 р. для физлиц, от 15 000 до 5 000 000 р. — для юрлиц.

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