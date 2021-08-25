"Ваш инвестор" повысил максимальный размер займа: теперь клиенты компании могут получить до 1 млн рублей

Федеральный сервис займов "Ваш инвестор" получил статус микрофинансовой компании (МФК) и вдвое увеличил лимит по займам для физических лиц: теперь под залог автомобиля можно получить до 1 миллиона рублей (ранее эта сумма составляла 500 тысяч).

Информация о получении компанией нового статуса внесена в Государственный реестр микрофинансовых организаций 13 июля. Статус МФК подтверждает высокую надежность компании и дает возможности, недоступные большинству участников рынка. На сегодняшний день в Госреестре МФО состоит более 1300 компаний, и только 36 из них имеют статус МФК.

Как сообщили в компании, несмотря на перемены, процедура получения займа и прочие условия работы компании не изменились:

— чтобы получить деньги под залог авто, по-прежнему нужен минимум документов;

— минимальная процентная ставка составляет 2.7% в месяц;

— менее часа с момента приезда в офис до получения денег наличными или на карту любого банка.

Чтобы оформить заем в "Ваш инвестор", необходимо быть владельцем транспортного средства — легкого или грузового автомобиля, спецтехники, водного или мототранспорта. Подать заявку можно на сайте компании vashinvestor.ru или по телефону 8-800-1001-465.

Сервис займов "Ваш инвестор" включен в реестр микрофинансовых организаций и ведет свою деятельность в строгом соответствии закону и под надзором Центрального Банка Российской Федерации.

Офис "Ваш инвестор" в Тольятти расположен по адресу ул. Юбилейная, д. 2г, оф. 323б.