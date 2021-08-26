Борт, летевший из Екатеринбурга в Самару, экстренно сел в Уфе из-за поломки

Уфимской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с посадкой на запасной аэродром в Уфе воздушного судна ATR-72, принадлежащего авиакомпании UTair, 25 августа около 16:40.
Установлено, что причиной посадки самолета, совершавшего рейс по маршруту Екатеринбург — Самара, послужила возникшая техническая неисправность. Посадка произведена благополучно в штатном режиме. Пострадавших нет. На борту находилось 60 пассажиров.
Для дальнейшего следования пассажирам будет предоставлено запасное воздушное судно. На время ожидания вылета пассажиры обеспечены всем необходимым.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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А чего ждать при таком губернаторе - ещё те спецы :)))
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Осенью к трутням отнашение меняет . хотя они нагло лезут в леток в улей рабочие пчёлы просто убивают их . Интересно как поступит министерство ? Уволенный с поста директора федерального Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев не только отказывается сдавать депутатский мандат, ссылаясь на то, что ему "доверил народ", но и демонстративно вышел обратно на работу в заповедник.