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Происшествия

Борт, летевший из Екатеринбурга в Самару, экстренно сел в Уфе из-за поломки

УФА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Уфимской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с посадкой на запасной аэродром в Уфе воздушного судна ATR-72, принадлежащего авиакомпании UTair, 25 августа около 16:40.

Установлено, что причиной посадки самолета, совершавшего рейс по маршруту Екатеринбург — Самара, послужила возникшая техническая неисправность. Посадка произведена благополучно в штатном режиме. Пострадавших нет. На борту находилось 60 пассажиров.

Для дальнейшего следования пассажирам будет предоставлено запасное воздушное судно. На время ожидания вылета пассажиры обеспечены всем необходимым.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

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