Борт, летевший из Екатеринбурга в Самару, экстренно сел в Уфе из-за поломки

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Уфимской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с посадкой на запасной аэродром в Уфе воздушного судна ATR-72, принадлежащего авиакомпании UTair, 25 августа около 16:40.