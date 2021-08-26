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Общество

В Самарской области введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней

ПЕСТРАВКА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера на территории Самарской области в связи с возникновением эпизоотии африканской чумы свиней.

Соответствующее постановление подписано 25 августа губернатором региона Дмитрием Азаровым. 

ЧС вводится в границах городов: Жигулевск, Новокуйбышевск, Сызрань, Тольятти, Чапаевск и районов Безенчукский, Волжский, Исаклинский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноярский, Пестравский, Приволжский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский и Шигонский. 

На территориях запрещено транспортировать и продавать животных, продукцию, корма. Запрещен выпас животных. Также запрещено движение транспорта за территорию инфицированного объекта. Введен запрет на охоту, кроме действий по регулированию охотничьих ресурсов. 

Гид потребителя

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