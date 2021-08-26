В Самарской области введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней

В Самарской области введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера на территории Самарской области в связи с возникновением эпизоотии африканской чумы свиней.
Соответствующее постановление подписано 25 августа губернатором региона Дмитрием Азаровым.
ЧС вводится в границах городов: Жигулевск, Новокуйбышевск, Сызрань, Тольятти, Чапаевск и районов Безенчукский, Волжский, Исаклинский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноярский, Пестравский, Приволжский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский и Шигонский.
На территориях запрещено транспортировать и продавать животных, продукцию, корма. Запрещен выпас животных. Также запрещено движение транспорта за территорию инфицированного объекта. Введен запрет на охоту, кроме действий по регулированию охотничьих ресурсов.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас