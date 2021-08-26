В Самаре до 29 августа будет ограничено движение трамваев и троллейбусов

В Самаре из-за ремонтных работ на теплотрассе на ул. Гаражной с 5:00 27 августа по 29 августа включительно будет закрыто движение трамваев по ул. Гаражной, ул. Врубеля на участке от ул. Авроры до Постникова оврага и троллейбусов по ул. Авроры в оба направления.
На время закрытия движение трамваев и троллейбусов будет организовано следующим образом: 4, 23 маршруты — Постников овраг — пр. Ленина — Ж/д вокзал — а/с Аврора — ст. метро Победа — Дом печати — ст. метро Победа — а/с Аврора — Ж/д вокзал — пр. Ленина — Постников овраг.
2 маршрут — Юнгородок — Дом печати — Юнгородок.
13 маршрут — Костромской переулок — Дом печати — Костромской переулок.
15 маршрут троллейбуса — Металлург — ул. Советской Армии.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас