В Самаре до 29 августа будет ограничено движение трамваев и троллейбусов

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В Самаре из-за ремонтных работ на теплотрассе на ул. Гаражной с 5:00 27 августа по 29 августа включительно будет закрыто движение трамваев по ул. Гаражной, ул. Врубеля на участке от ул. Авроры до Постникова оврага и троллейбусов по ул. Авроры в оба направления.