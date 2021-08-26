В Самарской области прогнозируется сухая и теплая погода

Самарский регион находится под влияние усиливающегося отрога антициклона с северо-запада, влияние которого сохранится до конца рабочей недели, сообщает Приволжское УГМС.
В пятницу, 27 августа, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 9...14 °C. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха 22...27 °C.
В субботу, 28 августа, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха 8...13 °C. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха 21...26 °C.
В воскресенье, 29 августа, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха 8...13 °C. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха 21...26 °C.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас