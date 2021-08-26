В Самарской области прогнозируется сухая и теплая погода

Самарский регион находится под влияние усиливающегося отрога антициклона с северо-запада, влияние которого сохранится до конца рабочей недели, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу, 27 августа, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 9...14 °C. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха 22...27 °C.

В субботу, 28 августа, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха 8...13 °C. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха 21...26 °C.

В воскресенье, 29 августа, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха 8...13 °C. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха 21...26 °C.