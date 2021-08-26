Житель Самарской области получил шесть лет колонии за убийство "соперника"

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор Сергею П., которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, Сергей П. вместе с сожительницей пришел в гости к другу. Втроем они выпивали и поссорились из-за того, что женщина якобы начала оказывать знаки внимания хозяину квартиры. В итоге ее сожитель избил "соперника" сковородой, разделочной доской и чайником, а после этого нанес смертельное ножевое ранение.

В итоге суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.