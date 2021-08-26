Житель Самарской области получил шесть лет колонии за убийство "соперника"

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор Сергею П., которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, Сергей П. вместе с сожительницей пришел в гости к другу. Втроем они выпивали и поссорились из-за того, что женщина якобы начала оказывать знаки внимания хозяину квартиры. В итоге ее сожитель избил "соперника" сковородой, разделочной доской и чайником, а после этого нанес смертельное ножевое ранение.
В итоге суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!