До 31 августа 2021 года у жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани есть возможность принять участие в акции "На дачу без долгов!" и получить ценные призы от АО "ЭнергосбыТ Плюс". На сегодняшний день уже 40 клиентов энергосбытовой компании выиграли подарки для летнего и дачного отдыха.
Напомним, акция "На дачу без долгов!" проходит с 1 июня 2021 года и продлится до конца лета. Для участия в ней необходимо погасить задолженность за тепло и досрочно оплатить услуги "ЭнергосбыТ Плюс" за летние месяцы. В первых двух этапах — по итогам июня и июля — уже приняли участие около 1500 клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс".
По итогам третьего, заключительного этапа, будут разыграны фильтры для воды и термокружки. Чтобы стать участником акции, необходимо до 31 августа 2021 года полностью оплатить начисление за тепловую энергию за июль и аванс за август. Также одним из условий является отсутствие просроченной задолженности перед энергосбытовой компанией.
"В настоящее время в офисах обслуживания клиентов проходят награждения победителей акции и вручение подарков. Мы призываем всех желающих принять участие в акции и не упустить возможность получить приятный бонус от поставщика тепловой энергии", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подробнее о предложениях АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru/promo/.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.