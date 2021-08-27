До 31 августа 2021 года у жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани есть возможность принять участие в акции "На дачу без долгов!" и получить ценные призы от АО "ЭнергосбыТ Плюс". На сегодняшний день уже 40 клиентов энергосбытовой компании выиграли подарки для летнего и дачного отдыха.

Напомним, акция "На дачу без долгов!" проходит с 1 июня 2021 года и продлится до конца лета. Для участия в ней необходимо погасить задолженность за тепло и досрочно оплатить услуги "ЭнергосбыТ Плюс" за летние месяцы. В первых двух этапах — по итогам июня и июля — уже приняли участие около 1500 клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс".

По итогам третьего, заключительного этапа, будут разыграны фильтры для воды и термокружки. Чтобы стать участником акции, необходимо до 31 августа 2021 года полностью оплатить начисление за тепловую энергию за июль и аванс за август. Также одним из условий является отсутствие просроченной задолженности перед энергосбытовой компанией.

"В настоящее время в офисах обслуживания клиентов проходят награждения победителей акции и вручение подарков. Мы призываем всех желающих принять участие в акции и не упустить возможность получить приятный бонус от поставщика тепловой энергии", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробнее о предложениях АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru/promo/.