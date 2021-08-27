Директора фирмы из Самарской области будут судить за коммерческий подкуп

В Новокуйбышевске Самарской области в суд направили уголовное дело директора ООО, которого обвиняют в коммерческом подкупе, сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, в августе 2020 г. некое АО разместило на электронной площадке извещение о закупке, обязательным критерием для участия в которой, было наличие лицензии на определенный вид деятельности.
Фирма подозреваемого подала заявку с копией необходимой лицензии. Но позже заказчик обнаружил, что указанной лицензии нет в реестре, поэтому ООО отказали в участии в закупке и аннулировали положительную аккредитацию организации.
После этого директор подрядчика передал начальнику управления по экономической безопасности АО 50 тыс. руб. за возвращение аккредитации. Мужчина отказался от подкупа, а подозреваемого задержали.
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За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?