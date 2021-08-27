Директора фирмы из Самарской области будут судить за коммерческий подкуп

В Новокуйбышевске Самарской области в суд направили уголовное дело директора ООО, которого обвиняют в коммерческом подкупе, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в августе 2020 г. некое АО разместило на электронной площадке извещение о закупке, обязательным критерием для участия в которой, было наличие лицензии на определенный вид деятельности.

Фирма подозреваемого подала заявку с копией необходимой лицензии. Но позже заказчик обнаружил, что указанной лицензии нет в реестре, поэтому ООО отказали в участии в закупке и аннулировали положительную аккредитацию организации.

После этого директор подрядчика передал начальнику управления по экономической безопасности АО 50 тыс. руб. за возвращение аккредитации. Мужчина отказался от подкупа, а подозреваемого задержали.