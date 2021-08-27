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Общество

В Отрадном пройдет день памяти, посвященный 80-летию депортации немцев Поволжья

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 августа, в 12:00, в малом зале ДК "Россия" на ул. Первомайской, 28 в Отрадном Самарской области состоится день памяти "Память сердца", посвященный 80-летию депортации немцев Поволжья.

28 августа 1941 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР "О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья". Для современного этноса российских немцев последовавшая за ним депортация стала рубежом, разделившим судьбу народа на "до" и "после". Это не только потеря дома, но и утрата родного языка, разрыв семейных и межпоколенческих связей.

На мероприятие соберутся члены немецкого сообщества и лютеранской общины Отрадного и Похвистнева. Эти города строились и развивались при активном участии советских немцев, находившихся здесь в отрядах трудовой армии на строительстве газопровода Бугуруслан-Куйбышев.

В программе мероприятия: фрагменты из дневников Д. Бергмана ("Путь в один конец"); выступление ансамбля немецкой песни "Эдельвейс"; выступление хора евангелическо-лютеранской общины.

Организаторы: Общественная организация Самарской области Региональный центр немецкой культуры, Евангелическо-лютеранская община св. Георга.

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