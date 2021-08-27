Самарский театр кукол откроет 90-й сезон спектаклем "Карлик Нос"

В Самарском театре кукол 4 сентября, в 10:30, состоится открытие юбилейного 90-го сезона. Театральный сезон начнется с одной из лучших постановок — спектакля "Карлик Нос".

Помимо постановки гостей театра в этот день ждут викторины и необычные конкурсы.

"Карлик Нос" — яркая и необычная постановка по одной из самых известных сказок немецкого писателя Вильгельма Гауфа. Зрители увидят невероятные метаморфозы: куклы будут превращаться в живых людей и наоборот, прекрасные феи станут уродливыми ведьмами, мальчики — карликами, а девочки — толстыми гусочками.