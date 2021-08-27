Самарский театр кукол откроет 90-й сезон спектаклем "Карлик Нос"

В Самарском театре кукол 4 сентября, в 10:30, состоится открытие юбилейного 90-го сезона. Театральный сезон начнется с одной из лучших постановок — спектакля "Карлик Нос".
Помимо постановки гостей театра в этот день ждут викторины и необычные конкурсы.
"Карлик Нос" — яркая и необычная постановка по одной из самых известных сказок немецкого писателя Вильгельма Гауфа. Зрители увидят невероятные метаморфозы: куклы будут превращаться в живых людей и наоборот, прекрасные феи станут уродливыми ведьмами, мальчики — карликами, а девочки — толстыми гусочками.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить