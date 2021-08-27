В Самаре запущен аудиогид "Путешествуем по самарскому метро"

В Самаре запущен аудиогид по городу "Путешествуем по самарскому метро", который включает в себя описание объектов исторического центра столицы региона.
Чтобы отправиться в путешествие жителям и гостям города необходимо лишь перейти по ссылке.
Аудиогид современный и очень удобный инструмент в проведении экскурсий, позволяющий свободно передвигаться по маршруту, задерживаться у интересных объектов, не опасаясь пропустить что-то интересное из-за шума улицы.
Аудиогид разделен на три основные ветки:
— Старо-самарская;
— Куйбышевская;
— Ново-самарская.
Каждая из веток делится на "станции", которые познакомят слушателей с историей Самары, а также с интересными фактами, связанными с тематикой основного направления. Начать прослушивание аудиогида можно с любой ветки, так как они цикличны.
Проект запущен департаментом экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас