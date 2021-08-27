В Самаре приостановили суд по делу бывшего первого замначальника КбшЖД Дмитрия Атякина

Во вторник, 24 августа, Железнодорожный райсуд Самары вынес постановление о приостановке судебного процесса по делу бывшего первого замначальника КбшЖД Дмитрия Атякина в связи с его заболеванием. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, Дмитрия Атякина задержали сотрудники ФСБ в октябре 2019 года. Тогда его обвинили в получении 1,2 млн руб. от компании за согласование работ на железнодорожных путях. Он сам вину не признавал, но суд отправил мужчину под арест. Позже в уголовном деле появились еще три эпизода незаконного. Например, предполагается, что предприниматели боялись, что железнодорожник будет чинить препятствия их бизнесу, и оплачивали электроснабжение жилого дома Атякина.
В передаче денег обвинили его бывших коллег — Сергея Филимонова и Владимира Ефимова. Они признали вину в посредничестве во взяточничестве остались под домашним арестом.
14 октября 2020 г. стало известно о завершении следствия. Во время него был наложен арест на имущество Дмитрия Атякина: квартиры, земельные участки, дом и автомобиль на общую сумму более 47 млн рублей.
Процесс по этому уголовному делу ведет судья Татьяна Хохрина. 24 августа она вынесла постановление о приостановке судебного процесса в связи с тяжелой болезнью Дмитрия Атякина. Как сообщается на сайте суда, тот факт, что подсудимый тяжело болен, подтвержден медицинским заключением.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!