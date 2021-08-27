В Самаре приостановили суд по делу бывшего первого замначальника КбшЖД Дмитрия Атякина

Во вторник, 24 августа, Железнодорожный райсуд Самары вынес постановление о приостановке судебного процесса по делу бывшего первого замначальника КбшЖД Дмитрия Атякина в связи с его заболеванием. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Дмитрия Атякина задержали сотрудники ФСБ в октябре 2019 года. Тогда его обвинили в получении 1,2 млн руб. от компании за согласование работ на железнодорожных путях. Он сам вину не признавал, но суд отправил мужчину под арест. Позже в уголовном деле появились еще три эпизода незаконного. Например, предполагается, что предприниматели боялись, что железнодорожник будет чинить препятствия их бизнесу, и оплачивали электроснабжение жилого дома Атякина.

В передаче денег обвинили его бывших коллег — Сергея Филимонова и Владимира Ефимова. Они признали вину в посредничестве во взяточничестве остались под домашним арестом.

14 октября 2020 г. стало известно о завершении следствия. Во время него был наложен арест на имущество Дмитрия Атякина: квартиры, земельные участки, дом и автомобиль на общую сумму более 47 млн рублей.

Процесс по этому уголовному делу ведет судья Татьяна Хохрина. 24 августа она вынесла постановление о приостановке судебного процесса в связи с тяжелой болезнью Дмитрия Атякина. Как сообщается на сайте суда, тот факт, что подсудимый тяжело болен, подтвержден медицинским заключением.