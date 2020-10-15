У бывшего замначальника КбшЖД арестовали имущество на 47 млн рублей

Во время следствия был наложен арест на имущество обвиняемого в коррупции бывшего первого замначальника КбшЖД Дмитрия Атякина: квартиры, земельные участки, дом и автомобиль на общую сумму более 47 млн руб., об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

Напомним, что в среду 14 октября стало известно о завершении следствия по уголовному делу в отношении Дмитрия Атякина и двух его предполагаемых пособников.

По данным Приволжского СУ на транспорте СК РФ, в зависимости от роли каждого, они обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый с 2018 г. организовал преступную схему по незаконному получению взяток от представителя транспортной компании за общее покровительство в осуществлении коммерческой деятельности, связанной с оказанием услуг по маневровой работе на путях необщего пользования.

В случае отказа передать взятки железнодорожник угрожал повлиять на контрагентов или помешать их работе, тем самым лишить коммерсантов возможности осуществлять свою деятельность.

"Предприниматели, осознавая, что высокопоставленный железнодорожник ввиду занимаемого им должностного положения может воспрепятствовать осуществляемой ими коммерческой деятельности, что приведет к наступлению неблагоприятных последствий ввиду потери источника заработка, согласились на выдвинутые требования и передали более 11 млн руб. в качестве взяток, — уточняют в следственном ведомстве. — Кроме этого, предприниматели в 2018 и 2019 гг. за общее покровительство оплачивали услуги электроснабжения жилого дома, принадлежащего Дмитрию Атякину, на общую сумму более 290 тыс. рублей".

Дмитрий Атякин с занимаемой должности после возбуждения в отношении него уголовных дел был уволен, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Посредники в получении взяток свою вину в совершенных преступлениях признали, им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — уточнил представитель следственного ведомства Дмитрий Захаров.

Так же Дмитрий Захаров сообщил, что следователями было проведено полное и всестороннее расследование уголовных дел, допрошено более 100 человек, проведен ряд экспертиз, собраны все необходимые доказательства по делу. И после утверждения обвинительного заключения Приволжской транспортной прокуратурой материалы уголовного дела направлены в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения по существу.

"Преступления были выявлены в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Самарской области и расследовались при поддержке сотрудников УТ МВД России по ПФО, — сообщили в следственном ведомстве. — С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства ОАО "РЖД" было направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных".