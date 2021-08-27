"КуйбышевАзот" открыл уникальное для России производство минеральных удобрений

В пятницу, 27 августа, на химическом предприятии ПАО "КуйбышевАзот" в Тольятти стартовало новое производство комплексного удобрения — сульфат-нитрат аммония.

Аналогов технологии его производства нет в России. Запуск приурочили к 55-летнему юбилею завода.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.

Мощность нового производства составит 360 тыс. тонн в год (1100 тонн в сутки), создано 42 рабочих места.

"Сульфат-нитрат аммония — это новое комплексное удобрение. Установка, которая открывается сегодня, — первая в России. Это новый продукт, на который уже сформирован устойчивый спрос. Это 4 миллиарда инвестиций, новые рабочие места, перспектива развития предприятия, а значит — высокие доходы всех его работников на долгие годы", — отметил губернатор.

Новое минеральное удобрение поставляет растениям азот, серу и микроэлементы и позволяет повысить урожайность до 40%. Применение сульфат-нитрат аммония улучшает плодородие почвы и положительно влияет на рост и формирование урожая сельскохозяйственных культур по сравнению с традиционными удобрениями. Повышается не только урожайность, но и качество сельхозпродукции. Удобрение отличается повышенной прочностью гранул, 100% рассыпчатостью и может использоваться на всех видах почв и под все сельскохозяйственные культуры.

Запрос на это удобрение уже сейчас есть не только на рынке РФ, но и на мировом рынке. Особенно оно востребовано в регионах, где в почвах наблюдается недостаток серы, таких как Самарская область.

"КуйбышевАзот" всегда ориентируется на потребности сельхозпроизводителей, предлагая на российском рынке широкий ассортимент минеральных удобрения, удовлетворяет запросы аграриев на качественную продукцию и вносит свой вклад в развитие и продвижение современных агротехнологий. Начало производства сульфат-нитрат аммония — очередной шаг в этом направлении и важный этап в реализации инвестиционной программы и устойчивого развития компании", — отметил генеральный директор ПАО "КуйбышеАзот" Александр Герасименко.

Партнером завода в научной работе выступает Самарский государственный аграрный университет, совместно с которым "КуйбышевАзот" ведет работу над ассортиментом и качеством удобрений, а также методикой их внесения.

"Удобрение содержит в себе азот и серу в оптимальном соотношении. Сера — один из основных биогенных элементов, которые необходимы для внесения в почву. В России земля страдает от отсутствия серы — около 80% почвы бедны этим элементом. Поэтому наше удобрение крайне актуальное", — рассказал начальник технического отдела ПАО "КуйбышевАзот" Денис Еранцев.

Запуск производства приурочен к 55-летию завода. Предприятие прошло большой путь от строительства первых цехов до создания крупного центра отечественной химической отрасли. Сегодня ПАО "КуйбышевАзот" — одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама, полиамида в России, СНГ и Восточной Европе. Производимую на заводе продукцию поставляют в более чем 60 стран мира.

На территории предприятия строят новые современные и экологичные производства, модернизируют действующие, внедряют прогрессивные технологии. С 2000 г. ввели в эксплуатацию 17 новых производств, созданы семь совместных предприятий с крупнейшими мировыми компаниями, в том числе с DSM (Нидерланды), Linde Group (Германия), MaireTecnimontGroup (Италия). К 55-летнему юбилею завод подошел в активной стадии развития. Пять масштабных проектов находятся на разных этапах реализации.

"Предприятие постоянно внедряет новые технологии и "зеленые" стандарты, поэтому перестраивает производство, ищет новые технологические подходы", — отметил губернатор.

Серьезен и вклад предприятия в оздоровление Волги. В 2020 г. "Куйбышевазот" запустил первую очередь очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти. В 2021 г. планируется ввод в эксплуатацию второй очереди очистных сооружений.

Особенно отметил Дмитрий Азаров внимательное отношение руководства завода к каждому участнику трудового коллектива.

"Трудовой коллектив завода — это одна большая семья, и предприятие каждый год берет на себя дополнительную социальную нагрузку по поддержке сотрудников, ветеранов, людей, которые оказываются в сложной жизненной ситуации, способствует реализации большого количества социальных проектов на территории Тольятти и в Самарской области в целом", — сказал глава региона.

Важную роль каждого сотрудника отметил и Александр Герасименко: "Наш главный секрет успеха — это команда, люди. Когда есть хорошая, сильная, сплоченная команда, где каждый не безразлично относится к своему труду, все получается".

"Славная история "КуйбышевАзота" является гордостью всей Самарской области. Благодаря вашему труду, таланту, управленческим компетенциям высочайшего уровня руководителей "КуйбышевАзот", а значит, и Самарскую область знают далеко за пределами нашего региона и Российской Федерации, — отметил Дмитрий Азаров, поздравляя коллектив завода с юбилеем. — "КуйбышевАзот" — истинный флагман внедрения самых современных и инновационных подходов в производстве и управлении, технологиях, социальной сфере. Это флагман, на которого равняются другие предприятия Самарской области".