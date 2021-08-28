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Культура

Аргентинский художник нарисует в Самаре 50-метровый мурал

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Фасад одной из самарских многоэтажек разрисует аргентинский художник Андрес Иглесиас, известный под псевдонимом Cobre. Он уже прибыл в Самару, чтобы поучаствовать в арт-проекте Samara Ground Art Festival, сообщают организаторы фестиваля.

Мастеру предстоит нарисовать гигантский 50-метровый мурал.

"Я впервые в этой части света, но слышал о Самаре до приглашения на фестиваль. Название вашего города часто звучало в связи с чемпионатом мира по футболу. Правда, у нас говорили: не СамАра — с ударением на второй слог, а СамарА — с ударением на последней гласной. Поэтому я очень удивился, услышав правильное произношение. Сложилось впечатление, что здесь много интересных мест, которые я постараюсь посетить, если останется время вне работы. На создание мурала у меня будет всего две недели. Это настоящий вызов", — сказал художник.

Где именно появится новый мурал и что будет изображено на фасаде одной из самарских высоток, пока держится в тайне. В рамках фестиваля 13 художников преобразят 15 фасадов в Самаре и Тольятти. В этих городах также появятся три современные скульптуры.

Cobre (Андрес Иглесиас) — аргентинский художник. Самая известная его работа — портрет Греты Тунберг. Он находится на стене здания на Мейсон-стрит в Сан-Франциско.

Samara Ground Art Festival — это международный арт-проект, который проходит в Самаре уже во второй раз. В прошлом году он собрал российских и мировых звезд стрит-арта. Фасады в историческом центре города преображали столичный художник Андрей Бергер, автор из Казани Рустам QBic, Ares Badsector из Турции и уругвайский мастер Малкольм Рокс. Знаменитый каллиграф Покрас Лампас из Санкт-Петербурга расписал подпорную стену на Маяковском спуске.

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Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.

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