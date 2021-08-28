Аргентинский художник нарисует в Самаре 50-метровый мурал

Фасад одной из самарских многоэтажек разрисует аргентинский художник Андрес Иглесиас, известный под псевдонимом Cobre. Он уже прибыл в Самару, чтобы поучаствовать в арт-проекте Samara Ground Art Festival, сообщают организаторы фестиваля.
Мастеру предстоит нарисовать гигантский 50-метровый мурал.
"Я впервые в этой части света, но слышал о Самаре до приглашения на фестиваль. Название вашего города часто звучало в связи с чемпионатом мира по футболу. Правда, у нас говорили: не СамАра — с ударением на второй слог, а СамарА — с ударением на последней гласной. Поэтому я очень удивился, услышав правильное произношение. Сложилось впечатление, что здесь много интересных мест, которые я постараюсь посетить, если останется время вне работы. На создание мурала у меня будет всего две недели. Это настоящий вызов", — сказал художник.
Где именно появится новый мурал и что будет изображено на фасаде одной из самарских высоток, пока держится в тайне. В рамках фестиваля 13 художников преобразят 15 фасадов в Самаре и Тольятти. В этих городах также появятся три современные скульптуры.
Cobre (Андрес Иглесиас) — аргентинский художник. Самая известная его работа — портрет Греты Тунберг. Он находится на стене здания на Мейсон-стрит в Сан-Франциско.
Samara Ground Art Festival — это международный арт-проект, который проходит в Самаре уже во второй раз. В прошлом году он собрал российских и мировых звезд стрит-арта. Фасады в историческом центре города преображали столичный художник Андрей Бергер, автор из Казани Рустам QBic, Ares Badsector из Турции и уругвайский мастер Малкольм Рокс. Знаменитый каллиграф Покрас Лампас из Санкт-Петербурга расписал подпорную стену на Маяковском спуске.