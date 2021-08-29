В Самаре на 1 сентября будет тепло и сухо

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют сухое и теплое начало недели.

В ночь на понедельник будет малооблачно и без осадков, ветер северный 3-8 м/с, температура 3...8°C. Днем воздух прогреется до 21...26°C, а ветер усилится до 6-11 м/с.

Ночью 31 августа ожидается переменная облачность, юго-западный 4-9 м/с и 4...9°C. Днем во вторник ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, а столбик термометра поднимется до 22...27°C.

В ночь на среду погодные условия будут такими же, что и в предыдущие сутки, только станет чуть теплее - 6...11°C. А в первый день осени температура ожидается в пределах 24...29°C.