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Общество

В Самаре на 1 сентября будет тепло и сухо

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют сухое и теплое начало недели.

В ночь на понедельник будет малооблачно и без осадков, ветер северный 3-8 м/с, температура 3...8°C.  Днем воздух прогреется до 21...26°C, а ветер усилится до 6-11 м/с.

Ночью 31 августа ожидается переменная облачность, юго-западный 4-9 м/с и 4...9°C. Днем во вторник ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, а столбик термометра поднимется до 22...27°C. 

В ночь на среду погодные условия будут такими же, что и в предыдущие сутки, только станет чуть теплее - 6...11°C. А в первый день осени температура ожидается в пределах 24...29°C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

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Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )

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ужас

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