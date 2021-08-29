В Самаре на 1 сентября будет тепло и сухо

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют сухое и теплое начало недели.
В ночь на понедельник будет малооблачно и без осадков, ветер северный 3-8 м/с, температура 3...8°C. Днем воздух прогреется до 21...26°C, а ветер усилится до 6-11 м/с.
Ночью 31 августа ожидается переменная облачность, юго-западный 4-9 м/с и 4...9°C. Днем во вторник ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, а столбик термометра поднимется до 22...27°C.
В ночь на среду погодные условия будут такими же, что и в предыдущие сутки, только станет чуть теплее - 6...11°C. А в первый день осени температура ожидается в пределах 24...29°C.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас