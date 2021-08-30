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Происшествия

В регионе за сезон на воде погибло 72 человека

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На 29 августа в Самарской области с начала года произошло 82 происшествия на водных объектах, погибло 72 человека, 15 человек спасено, сообщает региональное ГУ МЧС.

Согласно статистике, трагедии происходят как раз на необорудованных пляжах. В таких местах отдыха не проверено дно и нет спасателей.

В целях недопущения гибели на воде в каждом районе Самарской области определены места где купаться запрещено, муниципалитеты наделены полномочиями привлекать к административной ответственности людей, купающихся в местах, где установлены запрещающие знаки.

Инспекторский состав ГИМС будет продолжать ежедневно посещать места купаний людей и беседовать с гражданами, однако много зависит от самих жителей.

Гид потребителя

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