В Приволжском районе завершены работы по благоустройству общественных территорий

Благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда" на пять благоустроенных общественных пространств в Приволжском районе стало больше.

Притягательным местом для жителей с. Приволжье стал сквер "Юность" по ул. Парковая. Территорию освободили от сухих деревьев, выложили брусчаткой пешеходные дорожки, установили лавочки и урны. Очень популярна, особенно у детворы, пергола с качелями. В центре сквера привлекает внимание арт-объект в виде кованного глобуса. Сквер обрамлен новым ограждением.

"Скверик получился очень аккуратный и стильный, — говорит жительница села Наталья Андреевна. — Приятно, что выделяются деньги государством на благоустройство не только городов, но и сельских территорий".

Приведена в порядок зона отдыха на берегу реки Волга. Она ограждена, для удобства установлены лавочки и урны. Спрятаться от палящего солнца можно под "грибками".

Благоустроена территория около памятника "Погибшим солдатам, проходившим срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации" в поселке Новоспасский. Сделан тротуар, подход к памятнику и площадка вокруг. Территория теперь еще и освещена.

Облагорожена и общественная территория около парка в пос. Ильмень. Здесь произведена вырубка старых деревьев, сделана планировка территории, обустроена пешеходная дорожка к парку.

Значительно изменился парк "70-лет Победы" в селе Приволжье. Здесь проведено озеленение, установлены новые лавочки и урны, вазоны. Появились и новые арт-объекты "Стена Памяти" и "Звезда". На месте "Звезды" раньше была просто каменная плита. В ней в 2016 г. была заложена капсула времени, которую запланировано вскрыть в 2045 году, в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Теперь здесь все напоминает о нашей великой Победе. Можно спокойно посидеть, вспомнить о своих родственниках, кто воевал на полях сражений или трудился в тылу, приближая победный час, –рассказала жительница села Светлана. В парке также выполнены работы по укладке тротуара и дорожек из брусчатки с бордюрами, установке светильников.

В этом году, кроме 5 общественных пространств, в Приволжском районе благоустроено 10 дворовых территорий. С 2018 по 2020 годы по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Приволжском районе преобразились 11 общественных территорий и 33 двора.

Улучшение качества и условий жизни населения — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области. В 2021 г. в Самарской области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет благоустроено 307 дворовых и 163 общественных территории.