В Приволжском районе завершены работы по благоустройству общественных территорий

Благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда" на пять благоустроенных общественных пространств в Приволжском районе стало больше.
Притягательным местом для жителей с. Приволжье стал сквер "Юность" по ул. Парковая. Территорию освободили от сухих деревьев, выложили брусчаткой пешеходные дорожки, установили лавочки и урны. Очень популярна, особенно у детворы, пергола с качелями. В центре сквера привлекает внимание арт-объект в виде кованного глобуса. Сквер обрамлен новым ограждением.
"Скверик получился очень аккуратный и стильный, — говорит жительница села Наталья Андреевна. — Приятно, что выделяются деньги государством на благоустройство не только городов, но и сельских территорий".
Приведена в порядок зона отдыха на берегу реки Волга. Она ограждена, для удобства установлены лавочки и урны. Спрятаться от палящего солнца можно под "грибками".
Благоустроена территория около памятника "Погибшим солдатам, проходившим срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации" в поселке Новоспасский. Сделан тротуар, подход к памятнику и площадка вокруг. Территория теперь еще и освещена.
Облагорожена и общественная территория около парка в пос. Ильмень. Здесь произведена вырубка старых деревьев, сделана планировка территории, обустроена пешеходная дорожка к парку.
Значительно изменился парк "70-лет Победы" в селе Приволжье. Здесь проведено озеленение, установлены новые лавочки и урны, вазоны. Появились и новые арт-объекты "Стена Памяти" и "Звезда". На месте "Звезды" раньше была просто каменная плита. В ней в 2016 г. была заложена капсула времени, которую запланировано вскрыть в 2045 году, в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Теперь здесь все напоминает о нашей великой Победе. Можно спокойно посидеть, вспомнить о своих родственниках, кто воевал на полях сражений или трудился в тылу, приближая победный час, –рассказала жительница села Светлана. В парке также выполнены работы по укладке тротуара и дорожек из брусчатки с бордюрами, установке светильников.
В этом году, кроме 5 общественных пространств, в Приволжском районе благоустроено 10 дворовых территорий. С 2018 по 2020 годы по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Приволжском районе преобразились 11 общественных территорий и 33 двора.
Улучшение качества и условий жизни населения — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области. В 2021 г. в Самарской области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет благоустроено 307 дворовых и 163 общественных территории.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.