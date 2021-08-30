Президент поддержал идею учредить в России День отца

Ранее эту инициативу участников стратегической сессии "Единой России" одобрила Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Она подтвердила, что в обществе есть запрос на учреждение Дня отца. Это, по ее словам, восполнит недостаток внимания к теме отцовства.
В ходе встречи с представителями общественности 25 августа президент Владимир Путин сообщил, что идея учреждения нового праздника в России будет обсуждаться.
Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, многодетный отец Константин Доладов отметил, что идея учреждения Дня отца на федеральном уровне будет способствовать привлечению общественного внимания к теме ответственного отцовства. "На умении главы семьи принимать продуманные взвешенные решения и нести ответственность за них базируется семейное благополучие и уверенность в том, что любые трудности преодолимы и любые цели достижимы. Именно так я воспитываю своих сыновей — будущих отцов", — подчеркнул Константин Доладов.
В настоящее время День отца отмечается на региональном уровне в 28 субъектах Российской Федерации.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас