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Общество

Президент поддержал идею учредить в России День отца

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ранее эту инициативу участников стратегической сессии "Единой России" одобрила Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Она подтвердила, что в обществе есть запрос на учреждение Дня отца. Это, по ее словам, восполнит недостаток внимания к теме отцовства.

Фото: предоставлено автором

В ходе встречи с представителями общественности 25 августа президент Владимир Путин сообщил, что идея учреждения нового праздника в России будет обсуждаться.

Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, многодетный отец Константин Доладов отметил, что идея учреждения Дня отца на федеральном уровне будет способствовать привлечению общественного внимания к теме ответственного отцовства. "На умении главы семьи принимать продуманные взвешенные решения и нести ответственность за них базируется семейное благополучие и уверенность в том, что любые трудности преодолимы и любые цели достижимы. Именно так я воспитываю своих сыновей — будущих отцов", — подчеркнул Константин Доладов.

В настоящее время День отца отмечается на региональном уровне в 28 субъектах Российской Федерации.

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