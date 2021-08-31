16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет встреча с актрисой Александрой Урсуляк В Самарском театре драмы поставят "Заводной апельсин" и "Дорогую Памелу" "Back to life": интервью с балериной Аделией Камалиевой Сезон в "СамАрте" откроется "Темными аллеями" Наталья Дроздова вернулась в театр "Колесо" в должности художественного руководителя

Театр Культура

В Самаре пройдет встреча с актрисой Александрой Урсуляк

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

5 сентября в 11.00 на фестивале "Золотая Маска" в Новокуйбышевске пройдет творческая встреча с актрисой театра и кино Александрой Урсуляк (6+).

Модератором встречи станет театральный критик, руководитель литературно-драматической части Театра им. Пушкина Зоя Бороздинова.

Александра Урсуляк — актриса, с 2003 года в труппе Московского театра имени Пушкина. Исполнила роль Велмы в мюзикле "Чикаго" ("Стейдж энтертейнмент"). Снималась в фильмах
"Театральный блюз", "Полный вперед", "Ваша честь", "Девять дней до весны", "Москва, я люблю тебя", "Фурцева", "Отель президент" "Сашка, любовь моя", "Самый лучший вечер", "Время первых", "Хорошая жена" и др. Награждена премией "Золотая маска" за лучшую женскую роль (спектакль "Добрый человек из Сезуана", 2014).

Напомним, фестиваль "Золотая Маска" пройдет в Новокуйбышевске с 4 по 8 сентября. Александру Урсуляк зрители увидят в роли матери в спектакле "Обещание на рассвете" по роману Ромена Гари.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Фото на сайте

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5