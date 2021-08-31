В Самаре пройдет встреча с актрисой Александрой Урсуляк

5 сентября в 11.00 на фестивале "Золотая Маска" в Новокуйбышевске пройдет творческая встреча с актрисой театра и кино Александрой Урсуляк (6+).
Модератором встречи станет театральный критик, руководитель литературно-драматической части Театра им. Пушкина Зоя Бороздинова.
Александра Урсуляк — актриса, с 2003 года в труппе Московского театра имени Пушкина. Исполнила роль Велмы в мюзикле "Чикаго" ("Стейдж энтертейнмент"). Снималась в фильмах
"Театральный блюз", "Полный вперед", "Ваша честь", "Девять дней до весны", "Москва, я люблю тебя", "Фурцева", "Отель президент" "Сашка, любовь моя", "Самый лучший вечер", "Время первых", "Хорошая жена" и др. Награждена премией "Золотая маска" за лучшую женскую роль (спектакль "Добрый человек из Сезуана", 2014).
Напомним, фестиваль "Золотая Маска" пройдет в Новокуйбышевске с 4 по 8 сентября. Александру Урсуляк зрители увидят в роли матери в спектакле "Обещание на рассвете" по роману Ромена Гари.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить