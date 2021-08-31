В Самаре пройдет встреча с актрисой Александрой Урсуляк

5 сентября в 11.00 на фестивале "Золотая Маска" в Новокуйбышевске пройдет творческая встреча с актрисой театра и кино Александрой Урсуляк (6+).

Модератором встречи станет театральный критик, руководитель литературно-драматической части Театра им. Пушкина Зоя Бороздинова.

Александра Урсуляк — актриса, с 2003 года в труппе Московского театра имени Пушкина. Исполнила роль Велмы в мюзикле "Чикаго" ("Стейдж энтертейнмент"). Снималась в фильмах

"Театральный блюз", "Полный вперед", "Ваша честь", "Девять дней до весны", "Москва, я люблю тебя", "Фурцева", "Отель президент" "Сашка, любовь моя", "Самый лучший вечер", "Время первых", "Хорошая жена" и др. Награждена премией "Золотая маска" за лучшую женскую роль (спектакль "Добрый человек из Сезуана", 2014).

Напомним, фестиваль "Золотая Маска" пройдет в Новокуйбышевске с 4 по 8 сентября. Александру Урсуляк зрители увидят в роли матери в спектакле "Обещание на рассвете" по роману Ромена Гари.