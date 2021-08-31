В Самарской области в ближайшие дни будет жарко

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Большую часть рабочей недели Самарский регион будет находиться в теплом секторе южного циклона. Сохранится сухая и теплая погода. В дальнейшем, с приближением фронтальных разделов с запада к границам нашей области, местами ожидаются небольшие дожди, возможны грозы, сообщает Приволжское УГМС.