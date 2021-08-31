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Общество

В Самарской области в ближайшие дни будет жарко

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Большую часть рабочей недели Самарский регион будет находиться в теплом секторе южного циклона. Сохранится сухая и теплая погода. В дальнейшем, с приближением фронтальных разделов с запада к границам нашей области, местами ожидаются небольшие дожди, возможны грозы, сообщает Приволжское УГМС.

Во вторник днем, 31 августа, переменная облачность. Без осадков. Ветер южный , юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 24...29 °C.

В среду, 1 сентября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 11...16 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 24...29 °C.

В четверг, 2 сентября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 11...16 °C. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 24...29 °C.

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Последние комментарии

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Леонид Измайлов 05 августа 2021 04:07 В Самарской области ГИБДД начала вести "скрытое патрулирование"

Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Влад Кателин 30 июля 2021 13:21 В "ЭкоСтройРесурсе" принимают претензии по квитанциям за вывоз ТКО

Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

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