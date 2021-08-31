Россельхозбанк запустил рефинансирование ипотеки с возможностью получения дополнительной суммы на иные цели

Новый кредитный продукт Россельхозбанка "Ипотечный кредит на рефинансирование и иные цели" позволяет одновременно улучшить условия по ранее оформленной ипотеке и получить дополнительные средства на личные нужды. Объединение двух кредитных продуктов в одном экономит время клиентов и сокращает объем документов, необходимых для оформления кредита в банке.
Максимальная сумма по новому кредиту составляет 20 млн рублей с учетом дополнительных средств на иные цели, объем которых не должен превышать 30% от общей суммы ипотечного кредита по первоначальному договору. Срок кредитования — до 30 лет. При этом рефинансировать можно только кредит, оформленный для покупки готовой квартиры в многоквартирном доме, в том числе на этапе строительства.
Размер процентных ставок сохраняется без изменений на весь срок кредитования и в настоящее время начинается от 8,05% годовых.
"Хорошо изучив потребности наших клиентов, мы разработали для них пакетные решения, которые позволят значительно сократить скорость получения кредита и трудозатраты на оформление документов. Теперь, подав одну заявку и собрав один пакет документов, можно не только снизить финансовое бремя семьи, но и получить дополнительные средства, которые впоследствии можно направить, например, на ремонт в своей будущей квартире", — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.