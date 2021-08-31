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Россельхозбанк запустил рефинансирование ипотеки с возможностью получения дополнительной суммы на иные цели

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый кредитный продукт Россельхозбанка "Ипотечный кредит на рефинансирование и иные цели" позволяет одновременно улучшить условия по ранее оформленной ипотеке и получить дополнительные средства на личные нужды. Объединение двух кредитных продуктов в одном экономит время клиентов и сокращает объем документов, необходимых для оформления кредита в банке.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Максимальная сумма по новому кредиту составляет 20 млн рублей с учетом дополнительных средств на иные цели, объем которых не должен превышать 30% от общей суммы ипотечного кредита по первоначальному договору. Срок кредитования — до 30 лет. При этом рефинансировать можно только кредит, оформленный для покупки готовой квартиры в многоквартирном доме, в том числе на этапе строительства.

Размер процентных ставок сохраняется без изменений на весь срок кредитования и в настоящее время начинается от 8,05% годовых.

"Хорошо изучив потребности наших клиентов, мы разработали для них пакетные решения, которые позволят значительно сократить скорость получения кредита и трудозатраты на оформление документов. Теперь, подав одну заявку и собрав один пакет документов, можно не только снизить финансовое бремя семьи, но и получить дополнительные средства, которые впоследствии можно направить, например, на ремонт в своей будущей квартире", — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Гид потребителя

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