"РКС-Самара" вспоминают историю самарского городского водопровода

В самарских домах работали насосы исключительного качества.
К концу XIX века город был обеспечен водой. Ее поднимали со дна Волги и насосными агрегатами перекачивали в дома. Иногда для водоснабжения большого домовладения или усадьбы требовалось дополнительное давление — и тогда в помещении устанавливали дополнительные небольшие насосы. Один из таких хранится в коллекции Музея истории самарского водопровода.
Такие изделия производились во второй половине XIX века на Петербургском машиностроительном, чугунолитейном и котельном заводе, который основал купец немецкого происхождения Густав Арнольдович Лесснер. Кроме насосов там производились типографские машины, прессы, паровые машины, котлы, двигатели внутреннего сгорания и даже торпеды для военно-морского флота.
Насос выполнен из чугуна и при своем небольшом размере имеет почти пудовый вес (около 16 кг). На его передней части изображен государственный герб. Почетное право печатать его на своих изделиях Лесснер получил в 1882 году за исключительное качество продукции.
Экспонат хранителям музея "РКС-Самара" подарили создатели гранд-кафе "Пастернак", которое расположилось по соседству со старейшей городской водопроводной станцией на Ульяновском спуске.
2021 год — юбилейный: самарскому городскому водопроводу исполняется 135 лет. К этой дате "РКС-Самара" подготовили квартальный календарь с экспонатами музея истории самарского водопровода. На страницах календаря размещены фотографии некоторых любопытных экспонатов: документов ХIХ и ХХ веков о водоснабжении города, деревянной водопроводной трубы, уникальных крышек колодцев и запорной арматуры 1886 года. Все это и другие интересные предметы, имеющие отношение к истории водоснабжения и водоотведения, можно увидеть в музее на Городской водопроводной станции.
В условиях ограничительных мероприятий экскурсии временно не проводятся, поэтому музей истории самарского водопровода придет к своим посетителям сам. В инстаграм-аккаунте rks_samara появляются ежемесячные виртуальные экскурсии и рассказы об экспонатах из юбилейного календаря.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.