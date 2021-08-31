"РКС-Самара" вспоминают историю самарского городского водопровода

В самарских домах работали насосы исключительного качества.

К концу XIX века город был обеспечен водой. Ее поднимали со дна Волги и насосными агрегатами перекачивали в дома. Иногда для водоснабжения большого домовладения или усадьбы требовалось дополнительное давление — и тогда в помещении устанавливали дополнительные небольшие насосы. Один из таких хранится в коллекции Музея истории самарского водопровода.

Такие изделия производились во второй половине XIX века на Петербургском машиностроительном, чугунолитейном и котельном заводе, который основал купец немецкого происхождения Густав Арнольдович Лесснер. Кроме насосов там производились типографские машины, прессы, паровые машины, котлы, двигатели внутреннего сгорания и даже торпеды для военно-морского флота.

Насос выполнен из чугуна и при своем небольшом размере имеет почти пудовый вес (около 16 кг). На его передней части изображен государственный герб. Почетное право печатать его на своих изделиях Лесснер получил в 1882 году за исключительное качество продукции.

Экспонат хранителям музея "РКС-Самара" подарили создатели гранд-кафе "Пастернак", которое расположилось по соседству со старейшей городской водопроводной станцией на Ульяновском спуске.

2021 год — юбилейный: самарскому городскому водопроводу исполняется 135 лет. К этой дате "РКС-Самара" подготовили квартальный календарь с экспонатами музея истории самарского водопровода. На страницах календаря размещены фотографии некоторых любопытных экспонатов: документов ХIХ и ХХ веков о водоснабжении города, деревянной водопроводной трубы, уникальных крышек колодцев и запорной арматуры 1886 года. Все это и другие интересные предметы, имеющие отношение к истории водоснабжения и водоотведения, можно увидеть в музее на Городской водопроводной станции.

В условиях ограничительных мероприятий экскурсии временно не проводятся, поэтому музей истории самарского водопровода придет к своим посетителям сам. В инстаграм-аккаунте rks_samara появляются ежемесячные виртуальные экскурсии и рассказы об экспонатах из юбилейного календаря.