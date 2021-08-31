Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическую акцию "День знаний встретим вместе!"

Первый месяц учебного года важен в плане адаптации к смене вида деятельности, новому режиму и, что не менее важно, дорожным условиям. В целях восстановления навыков безопасного поведения в дорожной среде сотрудники Госавтоинспекции Самары проведут профилактическую акцию "День знаний встретим вместе!"
Прямо на набережной для всех ребят пройдет увлекательное мероприятие.
С помощью специального оборудования мобильного центра "Лаборатория безопасности" на интерактивном столе-макете дети разберут "дорожные ловушки", смоделируют дорожные ситуации, прокатятся по специальному маршруту на самокатах и велосипедах с элементами фигурного вождения и многое другое.
Сотрудники ГИБДД проведут для ребят мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов.
"Всероссийское общество автомобилистов" познакомит присутствующих с основами оказания доврачебной помощи.
Все ребята смогут поучаствовать в игровых занятиях и получить памятные призы от организаторов мероприятия.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас