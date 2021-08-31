Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическую акцию "День знаний встретим вместе!"

Первый месяц учебного года важен в плане адаптации к смене вида деятельности, новому режиму и, что не менее важно, дорожным условиям. В целях восстановления навыков безопасного поведения в дорожной среде сотрудники Госавтоинспекции Самары проведут профилактическую акцию "День знаний встретим вместе!"

Прямо на набережной для всех ребят пройдет увлекательное мероприятие.

С помощью специального оборудования мобильного центра "Лаборатория безопасности" на интерактивном столе-макете дети разберут "дорожные ловушки", смоделируют дорожные ситуации, прокатятся по специальному маршруту на самокатах и велосипедах с элементами фигурного вождения и многое другое.

Сотрудники ГИБДД проведут для ребят мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов.

"Всероссийское общество автомобилистов" познакомит присутствующих с основами оказания доврачебной помощи.

Все ребята смогут поучаствовать в игровых занятиях и получить памятные призы от организаторов мероприятия.