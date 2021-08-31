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Самарские таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти из России $17 тысяч

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни в аэропорту Оренбурга задержали пассажира, собиравшегося лететь в Турцию, сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

В его в ручной клади обнаружили $17 тыс. и более 53 тыс. рублей. Мужчина планировал перевезти деньги через границу, не задекларировав их.

По факту случившегося ведется проверка.

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