Самарские таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти из России $17 тысяч

Сотрудники Самарской таможни в аэропорту Оренбурга задержали пассажира, собиравшегося лететь в Турцию, сообщает ведомство.
В его в ручной клади обнаружили $17 тыс. и более 53 тыс. рублей. Мужчина планировал перевезти деньги через границу, не задекларировав их.
По факту случившегося ведется проверка.
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А чего ждать при таком губернаторе - ещё те спецы :)))
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Осенью к трутням отнашение меняет . хотя они нагло лезут в леток в улей рабочие пчёлы просто убивают их . Интересно как поступит министерство ? Уволенный с поста директора федерального Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев не только отказывается сдавать депутатский мандат, ссылаясь на то, что ему "доверил народ", но и демонстративно вышел обратно на работу в заповедник.