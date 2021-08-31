Самарские таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти из России $17 тысяч

Сотрудники Самарской таможни в аэропорту Оренбурга задержали пассажира, собиравшегося лететь в Турцию, сообщает ведомство.

В его в ручной клади обнаружили $17 тыс. и более 53 тыс. рублей. Мужчина планировал перевезти деньги через границу, не задекларировав их.