В Тольятти демонтировали незаконную шиномонтажку

В Тольятти после вмешательства прокуратуры демонтировали незаконную СТО на ул. 40 лет Победы, сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее суд признал незаконным объект и постановил снести его. Однако владелец бизнеса не спешил исполнять решение суда.
При этом отдел судебных приставов Автозаводского района закрыл исполнительное производство, хотя СТО осталось на месте. И только после протеста прокуратуры объект демонтировали.
Последние комментарии
"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?