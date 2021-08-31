В Тольятти демонтировали незаконную шиномонтажку

В Тольятти после вмешательства прокуратуры демонтировали незаконную СТО на ул. 40 лет Победы, сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее суд признал незаконным объект и постановил снести его. Однако владелец бизнеса не спешил исполнять решение суда.

При этом отдел судебных приставов Автозаводского района закрыл исполнительное производство, хотя СТО осталось на месте. И только после протеста прокуратуры объект демонтировали.