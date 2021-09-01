Экс-форвард "Крыльев Советов" Голенков подписал контракт с чешской "Сигмой"

Бывший форвард "Крыльев Советов" Егор Голенков перешел в чешскую "Сигму", пишет "Чемпионат.ком".
"Новым лицом "Сигмы" стал 22-летний российский футболист Егор Дмитриевич Голенков, подписавший контракт на два года", — сообщает пресс-служба клуба из Оломоуца.
"Сигма" занимает шестое место в чемпионате Чехии.
Напомним, что контракт Голенкова с самарской командой закончился в июне.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?