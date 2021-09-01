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Здравоохранение Общество

Жители Самарской области с иммунитетом от COVID-19 могут сдать плазму для помощи больным

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сайте стопкоронавирус.рф опубликовали список учреждений, где принимают плазму крови с антителами к коронавирусу для лечения больных COVID-19. В Самарской области доноров ждут в Самарской областной клинической станции переливания крови в Самаре и подразделениях станции в Тольятти и Сызрани.

Скачать адреса во всех регионах России можно по ссылке.

Базу этих медучреждений по всей стране сформировали Центры управления регионами по запросу АНО "Национальные приоритеты", так как в соцсетях выросло количество вопросов россиян, где можно сдать плазму.

Плазма крови с антителами к COVID-19 используется для лечения больных коронавирусной инфекцией и спасает жизни наравне с вакцинацией. Плазма одного донора поможет спасти двух-трех больных.

Антиковидная плазма заготавливается от лиц с подтвержденным случаем COVID-19 в стадии выздоровления, а в последнее время началась заготовка плазмы и от вакцинированных доноров после введения второго компонента вакцины.

"Самарская областная клиническая станция переливания крови начала заготовку плазмы крови с антителами к COVID-19 для лечения больных коронавирусной инфекцией с ноября 2020 года, — рассказал директор ГБУЗ СО "Самарская областная клиническая станция переливания крови" Сергей Кузнецов. — Антиковидная плазма заготавливается как из дозы крови, так и с помощью плазмафереза, подлежит выдаче либо карантинизированная после четырех месяцев, либо в срочном порядке после процедуры вирусинактивации. Наша станция полностью удовлетворяет все потребности ЛПУ в плазме крови с антителами к COVID-19. Её применяют инфекционные госпитали Самарской области для лечения больных коронавирусной инфекцией по показаниям. На сегодняшний день Служба крови Самарской области передала для клинического применения более 100 литров плазмы крови с антителами к COVID-19, еженедельно используется примерно 10-12 доз антиковидной плазмы".

Перед процедурой забора плазмы донора регистрируют и обследуют. Потенциальным донорам проводят исследование на содержание антител к SARS-COV2. В соответствии с уровнем антител окончательное решение о допуске донора принимает врач-трансфузиолог на станции. Всё вместе это может занять полтора часа. Затем донору предложат чай и сладкое. И только после этого отправят на сдачу плазмы.

Сама процедура плазмафереза длится около 40-50 минут. За это время специальный аппарат разделяет кровь донора на плазму и клеточную фракцию. Эритроциты и другие клетки крови возвращаются обратно, заготовленная плазма — 300-600 мм — переводится в гемоконтейнер. Плазму очищают от патогенных бактерий и вирусов — она полностью безопасна.

Гид потребителя

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ужас

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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

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Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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((((

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