На суде по делу о нападении на Айвара Кинжабаева закончили исследовать доказательств обвинения

В Красноярском районном суде Самарской области под председательством судьи Натальи Тремасовой закончено исследование доказательств, предоставленных стороной обвинения, в том числе допрошено более 100 свидетелей и исследованы письменные материалы дела. Недавно началось рассмотрение доказательств, предоставленных защитой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, фигурантами этого дела являются Андрей Филимошин, Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин и Александр Клишненко.

В зависимости от роли каждого им вменяют п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение и повреждение имущества путем поджога"), п. "г", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное организованной группой, с применением оружия"), ч. 1 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища") и п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой").

По версии следствия, вечером 10 ноября 2018 г. злоумышленники проникли в дом в Красноярском районе и напали на Айвара Кинжабаева, являвшегося и. о. руководителя Росимущества по Москве. Он получил тяжкие травмы.

В июне 2019 г. задержали семерых мужчин. Их подозревали в нападении на Кинжабаева и других аналогичных заказных нападениях. В нападении на чиновника обвиняют Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Предположительно, за "работу" они получили от 125 тыс. до 150 тыс. рублей.

Был задержан и предполагаемый посредник — Андрей Филимошин. Он отрицал причастность к преступлению.

Всего участникам группы вменяют 13 преступлений, в том числе 11 заказных нападений.

Уголовное дело, состоящее из 96 томов, поступило для рассмотрения в Красноярский районный суд 20 ноября 2020 года.

Судебный процесс продолжается. Семеро из девяти подсудимых: Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин остаются под стражей. Андрей Филимошин находится под домашним арестом. Девятый фигурант дела, о котором стало известно во время передачи дела в суд, Александр Клишненко, находился под подпиской о невыезде.

На процессе уже закончилось исследование всех доказательств, предоставленных стороной обвинения, в том числе суд допросил более 100 свидетелей, и исследовал все письменные материалы. Теперь началось рассмотрение доказательств, предоставленных стороной обвинения. Последнее заседание было запланировано на 26 августа. Однако оно не состоялось, так как заболел подсудимый Василий Грак. Сейчас он находится в соматической больнице для заключенных. Следующее суда заседание состоится после его выздоровления.