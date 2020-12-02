Фигурантам дела о нападении на Айвара Кинжабаева продлили меры пресечения

В среду, 2 декабря, Красноярский районный суд Самарской области под председательством судьи Натальи Тремасовой продлил меры пресечения девяти обвиняемым в нападении на Айвара Кинжабаева и других преступлениях до 19 мая 2021 года. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, фигурантами этого дела являются Андрей Филимошин, Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин и Александр Клишненко.

В зависимости от роли каждого им вменяют п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение и повреждение имущества путем поджога"), п. "г", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное организованной группой, с применением оружия"), ч. 1 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища") и п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой").

По версии следствия, вечером 10 ноября 2018 г. злоумышленники проникли в дом в Красноярском районе и напали на Айвара Кинжабаева, являвшегося и.о. руководителя Росимущества по Москве. Он получил тяжкие травмы.

В июне 2019 г. задержали семерых мужчин. Их подозревали в нападении на Кинжабаева и других аналогичных заказных нападениях. В нападении на чиновника обвиняют Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Предположительно, за "работу" они получили от 125 тыс. до 150 тыс. рублей.

Был задержан и предполагаемый посредник - Андрей Филимошин. Он отрицает причастность к преступлению.

Всего участникам группы вменяют 13 преступлений, в том числе 11 заказных нападений.

2 декабря в суде решался вопрос о продлении мер пресечения. Семеро из девяти фигурантов дела: Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин - содержались до суда под стражей. Андрею Филимошину 6 мая 2020 г. меру пресечения изменили на домашний арест. Девятый фигурант дела, о котором стало известно во время передачи дела в суд, Александр Клишненко, находился под подпиской о невыезде. В итоге всем продлили срок мер пресечения до 19 мая.

Также суд назначил дату первого заседания, где начнут рассматривать дело по существу, - 22 декабря.