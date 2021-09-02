Россельхозбанк открыл "Школу фермера" в Самарской области

1 сентября в России стартовал третий этап масштабного образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера". Открыли двери "Школы" в 27 регионах для почти 1000 слушателей Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут и председатель совета директоров "Дамате" Наум Бабаев. Общая география проекта увеличилась в 10 раз за год до 41 региона, а среди новых направлений подготовки появился сельский туризм.

"Спустя год мы уже видим результаты первых выпускников. Видим в реальных проектах: засеянных полях, отремонтированных птицекомплексах, новых сыроварнях и молочных фермах. Сегодня на связи — студенты "Школы фермера" в 27 регионах. Но наша страна гораздо больше и разнообразнее. И мы хотим, чтобы образование было доступно всем, кто стремится стать фермером. Поэтому мы решили "подключить" к проекту всю Россию. С этой целью- запускаем онлайн-версию "Школы фермера". Трансляции и видеозаписи будут размещены на цифровой платформе Россельхозбанка Своё Фермерство. Хочу пожелать всем студентам "Школы фермера" поймать драйв от этой профессии и максимально реализовать свой талант предпринимателя!" — обратился к участникам проекта Борис Листов.

По словам Оксаны Лут, образовательный проект за два предыдущих сезона доказал свою эффективность, позволив значительно расширить компетенции предпринимателей и горизонты для их бизнеса. "Увеличение числа слушателей и расширение географии проекта демонстрируют востребованность такого формата обучения среди фермеров и их стремление получать актуальное бизнес-образование. Отмечу, что одновременно с поддержкой сельхозпроизводства Минсельхоз стимулирует развитие и других видов деятельности малых форм хозяйствования. Например, с 2022 года мы планируем уделять самое пристальное внимание сфере сельского туризма, и это направление обязательно будет внедрено в образовательную программу "Школы фермеров", — заявила Оксана Лут.

С начала запуска в 2020 году обучение в "Школе фермера" прошли 466 слушателей в 16 регионах по 17 уникальным специализациям, а 45 наиболее талантливых слушателей второй волны получили грант от Россельхозбанка и Агропродовольственного фонда "Свое" на создание и развитие новых малых форм хозяйствования.

В церемонии открытия третьей волны "Школы фермера" приняли участие представители администрации регионов-участников, студенты, ректоры аграрных вузов, руководители сельхозпредприятий, выпускники предыдущих потоков, амбассадоры Россельхозбанка.

В Самарской области наряду с 24 регионами инициатива Россельхозбанк реализуется впервые. Обучение будет проходить по двум направлениям "Эффективное управление функционированием фермерского хозяйства в современных условиях" и "Технология производства молока в условиях крестьянского хозяйства" на базе Самарского государственного аграрного университета. "Школа фермера" — это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

"Фермеры Самарской области смогут повысить свою квалификацию в рамках образовательного проекта "Школа фермера" Россельхозбанка. Желание получить дополнительные знания подтверждает их серьезные намерения и планы по развитию собственного производства, внедрению в него современных технологий, получению стабильной прибыли. Уверен, что "Школа фермера" станет дополнительным стимулом к развитию малого и среднего бизнеса на селе. А слушателей курсов с каждым годом будет все больше и больше", — отметил Николай Абашин, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.

"Образовательная программа "Школы фермера" построена на сочетании теоретических основ ведения фермерского хозяйства с практикой. Мы благодарим крупнейшие сельскохозяйственные предприятия Самарской области ООО "РАДНА", СХП "ЭкоПродукт", ГУП СО "Купинское", СПК "Ольгинский", К (Ф)Х Цирулева Е.П., на которых будут проходить практические занятия в рамках проекта. По итогам защиты проектов после прохождения курса обучения лучшим слушателям будут выделены гранты", — рассказал Раиль Багдалов, директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка.

Общая продолжительность курса — до трёх месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов — участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. Обучение финансируется Россельхозбанком.