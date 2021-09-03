КДК РФС отменил красную карточку Романа Ежова

На очередном заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС вынесено решение об отмене красной карточки футболисту "Крыльев Советов" Роману Ежову.

"В соответствии с частью 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную судьей в матче РПЛ между командами "Уфа" — "Крылья Советов". Отменить ошибочно примененное удаление футболисту ФК "Крылья Советов" г. Самара Роману Ежову", - говорится в решении КДК.

Напомним, что на 60-й минуте матча главный арбитр Владислав Безбородов после просмотра VAR показал Роману Ежову красную карточку и назначил пенальти, который реализовал Гамид Агаларов - 1:2.

Оставшись в меньшинстве, "Крылья" смогли удержать победный счет.