КДК РФС отменил красную карточку Романа Ежова

На очередном заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС вынесено решение об отмене красной карточки футболисту "Крыльев Советов" Роману Ежову.
"В соответствии с частью 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную судьей в матче РПЛ между командами "Уфа" — "Крылья Советов". Отменить ошибочно примененное удаление футболисту ФК "Крылья Советов" г. Самара Роману Ежову", - говорится в решении КДК.
Напомним, что на 60-й минуте матча главный арбитр Владислав Безбородов после просмотра VAR показал Роману Ежову красную карточку и назначил пенальти, который реализовал Гамид Агаларов - 1:2.
Оставшись в меньшинстве, "Крылья" смогли удержать победный счет.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?