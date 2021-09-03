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Футбол Спорт

КДК РФС отменил красную карточку Романа Ежова

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На очередном заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС вынесено решение об отмене красной карточки футболисту "Крыльев Советов" Роману Ежову.

"В соответствии с частью 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную судьей в матче РПЛ между командами "Уфа" — "Крылья Советов". Отменить ошибочно примененное удаление футболисту ФК "Крылья Советов" г. Самара Роману Ежову", - говорится в решении КДК. 

Напомним, что на 60-й минуте матча главный арбитр Владислав Безбородов после просмотра VAR показал Роману Ежову красную карточку и назначил пенальти, который реализовал Гамид Агаларов - 1:2.

Оставшись в меньшинстве, "Крылья" смогли удержать победный счет.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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