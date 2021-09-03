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Преступления Происшествия

Тольяттинка перевела мошенникам 45 тыс. руб. за аренду жилья в Сочи

ТОЛЬЯТТИ. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело по факту мошенничества, от которого пострадала местная жительница. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Неизвестный обманул женщину, планировавшую отпуск, и по телефону убедил ее арендовать жилье в Сочи. Потерпевшая перевела мошеннику 45 тыс. руб., после чего с ней перестали выходить на связь.

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