В Новокуйбышевске готовы к открытию модельной библиотеки

Две тысячи новых книг, виртуальный Денис Бокурадзе и непринужденный формат общения: в понедельник в Новокуйбышевске заработает модельная библиотека — библиокафе "Здесь читают!".

Накануне открытия готовность креативного пространства к приему посетителей проверили Губернатор Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Еще год назад филиал № 5 городской библиотеки имени А. С. Пушкина на проспекте Победы, 5 представлял собой обычную "читальню" времен Советского Союза. Самым ценным был книжный фонд. Остальное нужно было менять.

Согласно концепции, которую направили в Минкульт РФ для участия в нацпроекте "Культура", небольшое пространство на первом этаже панельной пятиэтажки предстояло превратить в инновационный центр, где за чашкой кофе в непринужденной обстановке можно было бы не только почитать, но и пообщаться. Формат был признан удачным, и на его воплощение выделили 5 млн рублей.

В итоге появилось современное пространство с VR-технологиями, медиазалом-трансформером, интернет-кафе и обновленным литературным фондом.

"Надеюсь, читателям понравится новый интерьер, — поделилась заведующая филиалом Юлия Кутузова. — Очень ждем молодежь, которая у нас, к сожалению, бывала нечасто. Здесь сейчас все для них: новые технологии, современная обстановка. Но мы не забыли и наших постоянных читателей: вместе с теми, кто с нами десятки лет, мы формировали проект, советовались. Итог пока нравится всем поколениям".

Особая гордость библиотеки — зал VR. С помощью трех шлемов виртуальной реальности здесь можно ознакомиться с научно-образовательной литературой и классикой. Последнюю читают известные в Новокуйбышевске люди, в том числе руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе.

Многофункционален и "большой зал" библиотеки. Это трансформер, который, как пояснила директор городской библиотеки имени Пушкина Татьяна Колоколова, может быть гостиной, кинозалом и местом для проведения встреч и дискуссий.

"Интересно, удобно, красиво и функционально", — оценили инновационное пространство жители.

Изменилась и прилегающая территория. За счет муниципальных средств обновили асфальтовое покрытие, благоустроили газоны, установили системы видеофиксации. Получилась другая реальность во всех смыслах.

"Когда проявляется современное пространство, вокруг надо тоже все приводить в порядок. Такие центры должны становиться точками притяжения. В Новокуйбышевске получается. Хорошо, когда есть объединение усилий федеральной, региональной и муниципальной властей, депутатов, творческих людей. И это не тот случай, когда нужно говорить об освоении средств. Здесь реализован проект, создано новое пространство, которое радует людей. Это самое главное", — оценил библиокафе "Здесь читают!" Дмитрий Азаров.

Это уже вторая библиотека, которую в Новокуйбышевске привели в порядок. Первой стала городская библиотека имени Пушкина, которая превратилась в интеллект-центр с коворкингами, лекторием, лаунж-зоной, компьютерными классами и литературной гостиной. С начала действия нацпроекта и до конца года в регионе преобразятся уже 20 библиотек.