В Самаре задержали супругов-наркодилеров

Сотрудники полиции Самары при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" областного Главка задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В июле текущего года правоохранителям поступила информация о том, что супруги — жители Железнодорожного района областного центра — причастны к незаконному обороту наркотических средств. По версии полицейских 46-летний мужчина и его 28-летняя жена собирались реализовывать наркотические средства через тайники — "закладки".

В ходе проведения оперативных мероприятий подозреваемых задержали во дворе одного из домов на ул. Мориса Тореза в Самаре. В присутствии понятых стражи правопорядка обнаружили, изъяли у задержанных и направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области 25 свертков с порошкообразным веществом. Экспертами установлено, что изъятое является наркотическим средством — N-метилэфедрон.

По материалам собранным сотрудниками полиции, Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района Следственного управления Управления МВД России по г. Самара в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере).

В ходе расследования уголовного дела при обследовании по месту жительства подозреваемых, полицейские обнаружили и изъяли пластиковые, картонные коробки и зип-пакетики с порошкообразным веществом, аналогичном изъятому ранее.

Всего, в ходе оперативных мероприятий у задержанных изъято более 70 грамм запрещенного вещества.

По ходатайству органа следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине — домашний арест.

Правоохранители устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков в Самарскую область.