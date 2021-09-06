В Самаре задержали супругов-наркодилеров

Сотрудники полиции Самары при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" областного Главка задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В июле текущего года правоохранителям поступила информация о том, что супруги — жители Железнодорожного района областного центра — причастны к незаконному обороту наркотических средств. По версии полицейских 46-летний мужчина и его 28-летняя жена собирались реализовывать наркотические средства через тайники — "закладки".
В ходе проведения оперативных мероприятий подозреваемых задержали во дворе одного из домов на ул. Мориса Тореза в Самаре. В присутствии понятых стражи правопорядка обнаружили, изъяли у задержанных и направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области 25 свертков с порошкообразным веществом. Экспертами установлено, что изъятое является наркотическим средством — N-метилэфедрон.
По материалам собранным сотрудниками полиции, Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района Следственного управления Управления МВД России по г. Самара в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере).
В ходе расследования уголовного дела при обследовании по месту жительства подозреваемых, полицейские обнаружили и изъяли пластиковые, картонные коробки и зип-пакетики с порошкообразным веществом, аналогичном изъятому ранее.
Всего, в ходе оперативных мероприятий у задержанных изъято более 70 грамм запрещенного вещества.
По ходатайству органа следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине — домашний арест.
Правоохранители устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков в Самарскую область.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
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