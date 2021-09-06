"Гринпис" пытается заблокировать корректировку границ нацпарка "Самарская Лука"

Российское отделение международной некоммерческой организации Greenpeace ("Гринпис") выступило против изменения границ национального парка "Самарская Лука" у Жигулевска, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, проблема активно обсуждается несколько лет. Дело в том, что статус национального парка накладывает определенные ограничения на хозяйственную деятельность, из-за чего у жителей возникают проблемы с оформлением в собственность участков и домов, а власти испытывают сложности при строительстве соцобъектов, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

В 2019 г. на проблему обратило внимание Министерство природных ресурсов и экологии РФ, которое начало рассматривать возможность исключения из состава нацпарка территорий, расположенных в черте Жигулевска. Над уточнением границ Минприроды работало совместно с национальным парком. Ожидалось, что вопрос внесения изменений в положение о "Самарской Луке" будет рассмотрен в течение года после завершения кадастровых работ и изучения материалов, представленных администрацией Жигулевска. В скорейшем установлении границ были заинтересованы и власти города.

В 2021 г. тема корректировки границ дошла до стадии выбора участков под мену (общий размер территории нацпарка не должен был уменьшаться). 8 июня в Минприроды России прошло совещание, на котором появилось решение по конкретным территориям, которые будут включены в состав национального парка вместо населенных пунктов. Среди них, например, входящие в состав Безенчукского лесничества Васильевские острова, являющиеся памятником природы регионального значения. Такое предложение поступило от министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. "Площадь островов, переходящих в нацпарк, — 5077 га. А площадь выбывающих населенных пунктов — 1618 га. То есть территория парка увеличится", — заявил журналистам директор "Самарской Луки" Евгений Березкин. Он также заявил, что включение сел Ширяево, Зольное, Богатырь, Бахилова Поляна и Солнечная Поляна в состав нацпарка "признано ошибкой".

Против изменения границ выступило российское отделение международной некоммерческой организации Greenpeace ("Гринпис"). Международные экологи выступают против любых изменений статуса территорий, входящих в национальный парк. На этот раз "зеленые" потребовали от Минприроды России отказаться от планов изъятия из нацпарка населенных пунктов и любых других территорий.

Исполнительный директор отделения "Гринпис" Сергей Цыпленков 22 июня направил письмо в адрес министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в котором указал, что исключение населенных пунктов из территории "Самарской Луки" "будет являться нарушением федеральных законов "Об особо охраняемых природных территориях" и "Об охране окружающей среды", а также нарушением Положения о национальных парках в РФ". "Все вопросы реализации прав граждан, проживающих в национальных парках, могут быть решены в рамках применения норм федерального закона № 505-ФЗ от 30.12.2020 г., как это отмечено применительно к другим населенным пунктам, включенным в границы национального парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации", — говорится в письме.

"Гринпис" на своем официальном сайте предупредил, что "если Минприроды не согласится с нашим предложением, мы будем обращаться в Генпрокуратуру и Верховный суд, чтобы сохранить целостность уникального природного объекта — биосферного резервата ЮНЕСКО". Поступивший из Минприроды 26 июля ответ не удовлетворил транснациональных экологов — в нем вообще не рассматривался вопрос об исключении спорных населенных пунктов из границ НП "Самарская Лука", а почему-то рассказывалось про уточнение границ с. Переволоки, земель совхоза "Жигули" и пос. Яблоневый Овраг. "Честно говоря, их ответ нас не устроил — из него вообще непонятно, о чем идет речь, они говорят про какие-то другие участки, которые были включены по ошибке", — сказал "СО" юрист "Гринпис", эксперт по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин.

Не удовлетворившись реакцией ведомства Александра Козлова, "Гринпис" и в самом деле обратился в августе 2021 г. в Генеральную прокуратуру РФ. В письме на имя генпрокурора Игоря Краснова от 13 августа экологическая организация не только просит привлечь должностных лиц Минприроды к административной ответственности за то, что обращение "Гринпис" не было рассмотрено "всесторонне и объективно", но и требует принять меры прокурорского реагирования по недопущению изъятия территорий из национального парка "Самарская Лука". Какой будет реакция надзорного ведомства на эти требования, неизвестно.

Как пишет издание, представители "Гринпис" выдвигают версию, что администрация Жигулевска вынашивает планы развития в спорных селах широкомасштабного строительства туристических объектов, включая горнолыжные трассы. Действительно, еще в 2015 г. власти Самарской области попытались добиться возможности построить туристско-рекреационный комплекс "Жигулевская жемчужина" как раз в с. Ширяево. Проект предполагал в том числе строительство горнолыжной трассы высокого уровня сложности на два спуска. Однако массовые обращения граждан и решение Верховного суда РФ, в который обратился "Гринпис", остановили это строительство. "Возможно, там при поддержке Минприроды России хотят возродить этот или подобные проекты", — предполагают в природоохранной организации.