В Самаре осудили сержанта, ранившего прапорщика ножом у кафе

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор сержанту местной воинской части Расулу Хакимову. Его признали виновным в умышленном причинении тяжких травм из хулиганских побуждений по п. "д" и "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Военном следственном отделе СК РФ по Самарскому гарнизону ЦВО.
Сержант Хакимов около 0:03 21 февраля 2021 г. около входа в кафе "Нур" в пос. Рощинский из-за недовольства поведением незнакомого прапорщика два раза ударил его ножом, ранив в шею и грудную клетку. Второе ранение, по заключению медиков, явилось опасным для жизни.
Во время предварительного следствия Хакимов полностью признал вину.
31 августа суд назначил Хакимову три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!