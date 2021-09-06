В Самаре осудили сержанта, ранившего прапорщика ножом у кафе

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор сержанту местной воинской части Расулу Хакимову. Его признали виновным в умышленном причинении тяжких травм из хулиганских побуждений по п. "д" и "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Военном следственном отделе СК РФ по Самарскому гарнизону ЦВО.

Сержант Хакимов около 0:03 21 февраля 2021 г. около входа в кафе "Нур" в пос. Рощинский из-за недовольства поведением незнакомого прапорщика два раза ударил его ножом, ранив в шею и грудную клетку. Второе ранение, по заключению медиков, явилось опасным для жизни.

Во время предварительного следствия Хакимов полностью признал вину.

31 августа суд назначил Хакимову три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.