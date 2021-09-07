На здравоохранение региона направят дополнительные средства

Бюджет Самарской области увеличился за счет собственных доходов региона и безвозмездных поступлений из федерального бюджета и сохранил социальную направленность. Во вторник, 7 сентября, состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы. Самый главный вопрос повестки — внесение поправок в Закон об областном бюджете на текущий год и плановый период до 2023 года.

Перед началом заседания губернатор Дмитрий Азаров обсудил с депутатами фракции "Единая Россия", руководителями министерств и ведомств региона приоритетные направления бюджетной политики. Выверенные, четкие, справедливые решения сегодня позволяют экономике региона восстанавливаться после пандемии динамичными темпами.

"Экономика региона восстанавливается очень хорошими темпами. Мы отчетливо видим позитивную динамику текущих экономических показателей, которые свидетельствуют о том, что ситуация значительно улучшается, — подчеркнул губернатор. — Выпуск товаров и услуг в базовых видах экономической деятельности во втором квартале текущего года вырос на 18,5% к тому же периоду прошлого года. В первом полугодии промышленное производство выросло на 7,2%, объем строительных работ за 7 месяцев — на 45,6%. Ввод жилья — более чем в 1,5 раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение здесь на 57,2%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 57% с начала года. В 2,3 раза сократилось число безработных. Мы снова выходим на траекторию уверенного роста опережающего развития региона. По мере восстановления экономики, соответственно, увеличиваются и возможности областного бюджета".

Законопроектом предлагается увеличить прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов более чем на 12,8 млрд рублей. "Основной рост связан с налогами организаций, но и от налога на доходы физических лиц ожидается весомая прибавка — 1 млрд 250 млн рублей. Это говорит о том, что реальные доходы граждан растут более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. Это очень обнадеживающая тенденция, — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к депутатам. — Мы понимаем, что рост доходов граждан — это важнейшая задача наша с вами, правительства региона. И мы видим, что эта задача сегодня решается. Это объективный барометр положения дел в экономике".

Также, в бюджете области учтены дополнительные безвозмездные поступления из федерального бюджета и Пенсионного фонда России на сумму 4,9 млрд. Таким образом, доходы региональной казны в текущем году составят без малого 228,168 млрд рублей.

В связи с увеличением бюджета, увеличатся и расходные обязательства. С учетом поступивших средств и перераспределением уже имеющихся, значительные средства будут направлены на систему здравоохранения региона, поддержку семей с детьми и реализацию программ и национальных проектов.

"Очень важно, что законопроект носит ярко выраженную социальную направленность. Изменения, которые предлагается внести в расходную часть областного бюджета, связаны, в том числе и с предложениями жителей региона, которые приняли участие в формировании народной программы. Мы с вами лучше понимаем, что реально заботит людей больше всего, на что в первую очередь требуется направить финансовый ресурс. Предложенные изменения касаются увеличения финансирования важнейших статей социального блока: здравоохранение, образование, соцзащита, поддержка культуры, спорта, ремонта дорог, благоустройства", — подчеркнул губернатор.

В период сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции большой объем средств будет направлен на поддержку медиков, которые трудятся в тяжелых условиях, спасая человеческие жизни и бережно заботясь о здоровье жителей региона. Так, 3 млрд рублей планируется направить на фонд оплаты труда медработников, которые трудятся в системе ОМС. Еще 638 миллионов запланировано на единовременные стимулирующие выплаты.

Напомним, с инициативой о дополнительной поддержке всех сотрудников государственных медучреждений региона, а также водителей "скорой помощи", которым будет выплачено по 10 тысяч рублей, вышел губернатор в конце августа. Это предложение во время широкого обсуждения поддержали руководители больниц, госпиталей и депутаты областного парламента.

На борьбу с COVID-19, с учетом межбюджетных трансфертов Территориальному фонду ОМС, будет направлено более 3 млрд. Это и оказание помощи больным, и приобретение лекарств, и модернизация лабораторий для диагностики инфекционных заболеваний, и проведение углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом, и приобретение средств защиты.

При этом в регионе продолжится и модернизация системы здравоохранения. На эти цели планируется дополнительно направить 278 млн рублей. Эти деньги будут распределены на строительство инфекционного корпуса на 100 коек в Сызранской городской больнице № 2, на оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и амбулаторий. Помимо прочего, добавленные средства в рамках этой статьи расходов потребуются и на ремонт подразделений областного кардиодиспансера, а также на проектирование строительства здания детской поликлиники на 500 посещений в смену в Октябрьском районе региональной столицы и создание проекта реконструкции поликлиники Самарской областной клинической больницы № 2.

Законопроектом предусматриваются средства на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. В частности, 163,8 млн рублей направят на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

"Это позволит предоставить социальные выплаты 170 семьям, выплачивающим ипотечные кредиты. Эта мера поддержки коснется еще 86 семей, которые по возрасту выбывают из программы "Молодой семье — доступное жилье", — отметил глава региона. — Продолжаем работу по обеспечению жильем тружеников тыла. Вы знаете, что в юбилейный год Памяти и славы мы смогли обеспечить жильем 300 ветеранов трудового фронта, а в этом году продолжаем отдавать долг памяти и предлагаем дополнительные средства направить на улучшение жилищных условий нуждающихся тружеников тыла". На эти цели направят более 68 млн рублей. Еще 40 млн — на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Почти 25,5 млн благодаря принятому решению выделяется на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат на компенсацию первоначального взноса в полном объеме, но не более 20% от суммы ипотечного жилищного кредита, а также на компенсацию в размере 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита педагогическим работникам при приобретении или строительстве жилого помещения, расположенного в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории области. Напомним, с такой инициативой Дмитрий Азаров вышел в своём Послании. По мнению губернатора, такая мера поддержки позволит привлечь и закрепить специалистов на селе.

"Мера оказалась востребованной, — акцентировал Дмитрий Азаров. — Вчера с Геннадием Петровичем Котельниковым в ходе проведения расширенного заседания Совета ректоров обсудили этот вопрос и с вузовским сообществом. Еще раз хочу подчеркнуть: мы готовы аналогичную схему рассматривать в отношении вузовских преподавателей — для их закрепления в регионе".

Больше 1,6 млрд рублей — средства поступили из федерального бюджета — предусмотрено на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

882 млн рублей направят на подготовку к предстоящему отопительному сезону, в том числе на погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Это станет существенной поддержкой муниципальных образований области. Помимо прочего, впервые запланировано предоставление компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, расположенных в городских округах региона. В этом году на это предусмотрено без малого 34 млн рублей.

20 млн будет направлено на газификацию домов малоимущих граждан, 4 млн — на предоставление единовременной компенсации платы за установку коллективных (общедомовых) приборов учета используемой тепловой энергии отдельным категориям граждан. "Вы знаете, что благодаря решению Президента России Владимира Владимировича Путина бесплатная газификация будет проведена до домовладений. Но мы должны поддержать и малоимущие семьи с установкой газового оборудования уже внутри домовладения", — обратился руководитель региона к парламентариям.

Безусловно, без внимания не останется и сфера образования. Напомним, за последние годы в Самарской области введено 50 детских садов, 9 школ. И эта работа будет продолжена. Согласно поправкам в региональный бюджет, на проектирование, строительство, капитальный ремонт и оснащение учреждений образования в этом году запланировано 173,6 млн рублей. Кроме того, зарезервировано 60,6 млн руб. на предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогам образовательных учреждений региона.

На строительство и ремонт дорог в этом году дополнительно будет направлено 500 млн руб. из федерального бюджета, и еще 850 млн — за счет дополнительных доходов дорожного фонда региона. Напомним, Самарская область на протяжении ряда лет является одним из лидеров в России по реализации проекта "Безопасные качественные дороги".

Кроме всего прочего, законопроект предусматривает выделение средств на реализацию инициатив и проектов жителей Самарской области, благоустройство общественных пространств, капремонт учреждений культуры, поддержку спортивных команд, оснащение спортобъектов, создание футбольных полей.

"Эти и другие изменения, которые предлагается внести в областной бюджет, позволят получить конкретную ощутимую поддержку значительному количеству наших земляков сверх того, что уже было запланировано, — уверен Дмитрий Азаров. — Командная созидательная работа, ее нацеленность на достижение практического реального результата является залогом повышения авторитета власти, укрепления доверия граждан, достижения наших программных целей и задач по социально-экономическому развитию региона".

"Политика последних трех лет, которую проводит губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, направлена на реализацию курса всестороннего системного развития региона. И Самарская область сильно вырвалась вперед по всем показателям, — подчеркнул спикер парламента Геннадий Котельников. — Это видно во всех сферах жизни: строятся детские сады, школы, поликлиники, другие объекты инфраструктуры, благоустраиваются дворы и улицы, возводится доступное жилье, строятся и ремонтируются дороги. Увеличивается инвестиционная привлекательность. С 2017 года в экономику Самарской области было привлечено почти 1,1 трлн рублей инвестиций. Поправки в бюджет региона носят ярко выраженный социальный характер и способствуют продолжению этого курса развития".

Кроме того, губернатор вынес на рассмотрение депутатов законопроект по поддержке креативных индустрий региона. Напомним, этот вопрос обсуждался 26 августа на стратегической сессии комиссии Госсовета по направлению "Культура", которая открывала Российскую креативную неделю в Москве.

"Сфера креативных индустрий — это индустрия счастья, где человек, с одной стороны, может себя реализовать, с другой, — заработать денег и обеспечить семью, и, что не менее важно, — подарить творческий продукт всем жителям региона, сделать их в данном случае чуть-чуть счастливее. Уверен, вместе будем разбираться в нюансах. Тем не менее предлагаю принять закон в первом чтении", — обратился Дмитрий Азаров и сразу нашел отклик депутатов, которые поддержали инициативу руководителя области.

В завершении встречи с фракцией глава региона поблагодарил парламентариев за продуктивную работу: "Нынешний состав губернской думы эффективно, профессионально, ответственно отработал весь период. Еще раз хочу отметить работу думы в период пандемии, когда скорость и оперативность, помноженная на профессионализм и ответственность всех депутатов фракции, позволили нам принимать решения, необходимые для нашего региона, востребованные в обществе".