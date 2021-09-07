Принцип человекоцентричности: на что направлены изменения в бюджет региона

Во вторник, 7 сентября, на внеочередном заседании Самарской губернской думы обсудили предложения по внесению поправок на период до 2023 года. Бюджет региона вырос благодаря собственным доходам и поступлениям федеральных средств. Общественники и политики губернии рассказали, что уже изменилось в регионе благодаря социальной направленности бюджета.

Исполнительный директор "Института экономики управления" Самарского университета Дмитрий Иванов отмечает, что помимо социальной направленности региональный бюджет ориентирован и на инвестиции.

"Учитывая достаточно негативные моменты из-за распространения коронавируса, бюджет сбалансированный, предусматривает средства на социальную поддержку, лечение больных от этой новой инфекции, улучшение работы медицинских организаций и прочее. Командой губернатора Дмитрия Азарова многое делается, идет системная работа с предпринимательским сообществом, есть поступательная динамика. Мы проводили специальное исследование. Та работа, которая была начата в экономике региона до пандемии, она дала свои результаты и в период пандемии", - отметил эксперт.

Однако борьба с пандемией требует значительных вложений, в частности в строительство медучреждений инфекционного профиля. Помимо уже открытых новых корпусов в Самаре и Тольятти в апреле 2020 г. еще один объект начали возводить в Сызрани.

"На территории больницы существовало здание, в котором когда-то располагался инфекционный корпус, - комментирует главврач Сызранской городской больницы № 2 Равиль Гусейнов. - Развивать этот корпус под инфекционных больных было нецелесообразно, потому что его коечная мощность составляла около 40 мест. Поэтому правительство региона при поддержке Дмитрия Азарова решило построить на этом месте современный инфекционный корпус на 100 коек".

"Сегодня система здравоохранения в регионе выстраивается по принципу человекоцентричности, - отмечает главный врач Самарской городской клинической поликлиники № 15 Анна Дзюбайло. - В период разгара пандемии очень важно как можно быстрее обеспечить пациентов диагностикой, в том числе лабораторной, и лечением. А также препаратами в первые дни заболевания. Уже в прошлом году по поручению губернатора Дмитрия Азарова за счет средств областного бюджета бесплатные лекарства начали получать пациенты с COVID-19, которые лечатся дома".

Министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова отметила, что значительные средства областной бюджет предусматривает и на организацию отдыха и оздоровление детей работников, которые трудятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Так, в прошлом году в пяти здравницах отдохнули более 450 ребят, в том числе вместе с родителями. В 2021-м в санатории "Красная Глинка", "Ставрополь", "Циолковский" на период с сентябрь по октябрь закупят более 400 путевок.

Еще одна важная статья расходов регионального бюджета — обеспечение жильем молодых семей. Глава Тольятти Николай Ренц отметил, что половину всех претендентов на выплату составляют именно жители Автограда.

"И губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, и областное правительство, и депутаты Самарской губдумы уделяют этой теме самое пристальное внимание. Сегодня на заседании областного парламента была принята поправка в областной бюджет о выделении дополнительных средств — 140 млн рублей на поддержку молодых семей, проживающих в Самарской области. Благодаря этому в этом году в Тольятти будут дополнительно обеспечены жильем 22 многодетные семьи и 27 семей, которые в 2021-м будут исключены из программы по достижении 36-летнего возраста. Всего в этом году в Автограде социальные выплаты получат более 450 молодых семей", - сообщил Николай Ренц.