16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На поддержку регионального АПК добавят более 260 млн рублей В Шигонском районе отремонтируют дороги, разбитые большегрузами при строительстве моста через Волгу В Самарской области примут дополнительные противопожарные меры Школы региона готовы начать 1 сентября работу в очном режиме В Самарской области решат проблемы девяти проблемных долевок

Облправительство Власть и политика

На поддержку регионального АПК добавят более 260 млн рублей

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области на поддержку агропромышленного комплекса дополнительно направят более 260 млн рублей. Инициатива губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о выделении дополнительных средств, в том числе и на комплексное развитие сельских территорий, накануне была поддержана депутатами губернской думы. Соответствующие изменения внесены в областной бюджет.

Сельское хозяйство находится в приоритетах работы правительства региона. Создание комфортных условий проживания для людей в сельской местности - одно из основных направлений этой работы. Каждый район области имеет собственную четкую программу развития, которая составлялась на основе предложений самих жителей. Поэтому больше половины дополнительно выделенных средств пойдут на реализацию проектов по благоустройству. Планируется, что в целом за год в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" будет реализовано 260 таких проектов.

Также бюджетные средства будут направлены на субсидирование затрат сельхозпроизводителей на приобретение племенного скота и племенной продукции, на возмещение части затрат, понесенных на содержание скота специализированных мясных пород, и на поддержку содержания маточного племенного поголовья.

Необходимость усиления селекционно-племенной работы в аграрном секторе глава региона обозначил в послании. "За последние три года доля племенного скота в животноводстве выросла с 28,2 до 33,3%. Но этого мало. На ближайшие годы перед нами стоит задача улучшения генетического потенциала как в растениеводстве, так и в животноводстве", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

На 1 января текущего года в сельскохозяйственных организациях Самарской области поголовье племенного мясного крупного рогатого скота насчитывало более 13 тысяч голов. Меры государственной поддержки позволят увеличить этот показатель.

Так считает и директор агропромышленного животноводческого комплекса "Чистый продукт" Зораб Авдоян. "Наше предприятие создано в 2011 году и с того момента непрерывно растет. Благодаря поддержке и личному вниманию губернатора Дмитрия Игоревича Азарова к вопросам животноводства наша отрасль развивается, предприятие постепенно повышает свою рентабельность. Растут возможности наращивания собственного производственного потенциала, расширяются каналы реализации продукции. Все это способствует развитию не только нашего предприятия, а, уверен, и других животноводческих хозяйств региона", - говорит Зораб Авдоян.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3