Юрист из Тольятти засудил комика Илью Соболева за нецензурную шутку

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск юриста из Тольятти Леонида Тарантова к комику Илье Соболеву. Об этом сообщает ria.ru.

Суд взыскал с Соболева 100 тыс. руб. и обязал удалить ролик с шуткой на YouTube, а также опубликовать опровержение.

В ноябре 2019 г. в одной из программ "Можно ваш телефончик?" на YouTube ее участник, выполняя задание (послать аудиосообщение любому человеку из своего списка контактов), отправил некоему Леониду нецензурную шутку. А в октябре 2020 г. в суд обратился Леонид Тарантов из Тольятти, который оказался этим абонентом и потребовал взыскать с комика 84,4 млн рублей.

Согласно иску, в программе была использована фотография Тарантова с указанием его имени. При этом мужчина не давал согласия на использование изображения. Фото сопровождалось репликами, указывающими на его "якобы причастность к кругу лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией". Житель Тольятти указал, что этот факт не соответствует действительности и задевает его честь и достоинство.