Юрист из Тольятти засудил комика Илью Соболева за нецензурную шутку

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск юриста из Тольятти Леонида Тарантова к комику Илье Соболеву. Об этом сообщает ria.ru.
Суд взыскал с Соболева 100 тыс. руб. и обязал удалить ролик с шуткой на YouTube, а также опубликовать опровержение.
В ноябре 2019 г. в одной из программ "Можно ваш телефончик?" на YouTube ее участник, выполняя задание (послать аудиосообщение любому человеку из своего списка контактов), отправил некоему Леониду нецензурную шутку. А в октябре 2020 г. в суд обратился Леонид Тарантов из Тольятти, который оказался этим абонентом и потребовал взыскать с комика 84,4 млн рублей.
Согласно иску, в программе была использована фотография Тарантова с указанием его имени. При этом мужчина не давал согласия на использование изображения. Фото сопровождалось репликами, указывающими на его "якобы причастность к кругу лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией". Житель Тольятти указал, что этот факт не соответствует действительности и задевает его честь и достоинство.
Последние комментарии
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!