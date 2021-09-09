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Культура

Нефтегорский район получил первый транш на восстановление мельницы XIX века

НЕФТЕГОРСК. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Восстановление единственной в Поволжье ветряной мельницы XIX в., расположенной в с. Бариновка Нефтегорского района, начнется в апреле 2022 г., сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. Средства на это из внебюджетных источников привлечены при содействии парламентария.

Фото: http://hinshtein.ru

Муниципальный район Нефтегорский получил первый транш в 30 млн рублей. "Уже выбран подрядчик, ведутся предпроектные работы. Непосредственно к реставрации планируем приступить в апреле", — рассказал глава района Александр Баландин.

В начале декабря 2020 г. на личный прием граждан к депутату приходил директор ООО ПКФ "Регион проект", координатор информационных проектов ТОС "Мичуринский" Павел Татаровский. Он принес с собой  карту села середины XIX в. и рассказал, что уникальная ветряная мельница 1848 г. постройки, сохранившаяся на территории села — единственный такой объект во всем Поволжье. Считается, что часть жерновов для этой мельницы привезли с Урала, часть из Франции, поскольку жернова из местного известняка были мягче и высокого качества помола не давали. Бариновская мука славилась своим качеством. Около сотни лет деревянная мельница обеспечивала мукой окрестные села.

В 1979 г. мельница была включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения. Она была действующей вплоть до этого времени.

Зимой вместе с представителями всех причастных ведомств депутат выехал в Бариновку, чтобы лично осмотреть объект культурного наследия. Стало очевидно, что мельница нуждается в срочной реставрации, иначе из-за ветхости может быть утрачена.

Александру Хинштейну удалось привлечь на восстановление объекта средства из внебюджетных источников. И вот недавно район получил первый транш.

После проведения реставрационных работ Бариновская мельница может стать значимой частью нового туристического маршрута Самарской области.

По словам депутата, если "до ума" будут доведены и другие интересные культурные объекты, расположенные в Нефтегорском и Алексеевском районах Самарской области, то можно выстроить очень интересный туристический маршрут. Он будет включать в себя Бариновку с ветряной мельницей, Утевку с храмом, расписанным уникальным иконописцем Григорием Журавлевым и Алексеевский район с усадьбой Льва Николаевича Толстого.

Одно из предложений местных властей — в будущем установить рядом с восстановленной мельницей печи для выпекания крафтового хлеба из муки, изготовленной прямо на ней, и открыть торговые точки для реализации сувенирной продукции и брендовых продуктов от производителей Нефтегорского района (Утевское масло, сыры собственного производства, хлеб и др.)

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