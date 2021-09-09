Самарцы рассказали про свой опыт использования СберПрайм+

Сбербанк поделился историями жителей Самары о том, как использование подписки от Сбера помогает им в повседневной жизни.

Подписка СберПрайм+ представляет собой пакет сервисов, которыми мы пользуемся практически каждый день: доставка готовой еды, продуктов, косметики и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. Так, например, на маркетплейсе СберМегаМаркет можно заказать самые разные товары — от продуктов питания и зоотоваров до мебели и бытовой техники. К 1 сентября особой популярностью пользовались канцелярские принадлежности, так как не все родители успели заранее подготовиться к учебному году.

А СберМаркет самарцы иногда используют и для не совсем стандартных целей. Так, в самый жаркий летний период несколько молодых людей заказали 1,3 тонны воды, чтобы бесплатно раздавать ее местным жителям. Другой клиент заказал 300кг фруктов на свою свадьбу.

"Мне подписка СберПрайм+ больше всего интересна за счет возможности сэкономить на сервисах, которыми я и так пользуюсь каждый день — онлайн-кинотеатр Okko, музыкальный стриминг СберЗвук, а также облачное хранилище, которое удобно в работе с большим количеством информации и файлов. Другой плюс — специальные условия сервисов доставки. Так, в Самокате можно заказать практически любые продукты, которые привезут за 15-30 минут. Недавно этот сервис очень выручил нас на дне рождения у подруги, когда мы поняли, что забыли купить минералку и трубочки для напитков", — поделился мнением сотрудник самарской IT-компании Валентин Шумков.

По словам заместителя управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилии Читневой, экономия за счет использования подписки СберПрайм+ может быть около 1 500 тысяч рублей в месяц на одного человека. Если же речь о семьях с детьми, которые чаще заказывают различные доставки, а также в целом несут больше повседневных расходов, экономия может достигать и 5 тысяч рублей в месяц.

"СберПрайм+ — это актуальный и востребованный продукт для клиентов Сбербанка, в том числе на территории Самарской области. Подписка обеспечивает удобство и единый клиентский опыт в самых востребованных сервисах Сбера, включая финансовые услуги. Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности. Конечно, Сбербанк будет развивать этот продукт, чтобы он еще больше отражал реальные потребности современного общества, — как на уровне новых сервисов, так и путем доработки уже включенных в пакет", — рассказала Лилия Читнева.

Рассказали жители Самары и об использовании СберКарты Прайм, которая также входит в подписку СберПрайм+ и предусматривает в том числе бесплатные переводы свыше 50 тыс. рублей, обслуживание и уведомления, а также возможность накапливать до 10% бонусов СберСпасибо за различные операции.

"Для меня главное в СберКарте — возможность снимать наличные без комиссии в банкоматах любых банков по всему миру. Для человека, который постоянно путешествует и отправляется в заграничные поездки, это действительно удобно, так как не во всех странах и не во всех местах можно расплачиваться картой, поэтому возможность в любой момент снять наличные деньги без лишних расходов очень выручает", — поделилась лайфхаком жительница Самары Анна Сеземина.

Сервисы экосистемы Сбера охватывают практически все направления повседневной жизни, а подписка СберПрайм+ объединяет наиболее популярные, делая пользование ими очень удобным. Поэтому в глобальном смысле подписка СберПрайм+ позволяет жителям нашего региона экономить время и личные сбережения для чего-то более важного в жизни.