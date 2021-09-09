В Самаре осудили четырех военных, заплативших за звание ефрейтора

В Самарском гарнизонном суде в июле и сентябре вынесли четыре приговора военнослужащим - контрактникам воинской части, расположенной в пос. Кряж: Андрею Гаршину, Денису Нестерову, Ивану Иванову и Виктору Анохину. Их признали виновными в даче взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

По версии следствия, будучи рядовыми, мужчины пытались купить звание ефрейтора.

Андрею Гаршину вынесли приговор 3 сентября. 25 февраля 2021 г. рядовой Гаршин перечислил 1500 руб. на банковскую карту сослуживца Л. для офицера К. за присвоение воинского звания ефрейтора. Суд назначил осужденному штраф 30 тыс. рублей.

В Самарском гарнизонном суде корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что суд вынес еще три приговора военнослужащим той же части, которые передавали деньги через того же сослуживца для того же офицера.

Так, в июле за дачу взятки назначили штраф 15 тыс. руб. контрактнику Денису Нестерову. В том же месяце суд приговорил за аналогичное преступление к штрафу 20 тыс. руб. контрактника Ивана Иванова. Их приговоры уже вступили в законную силу. А в сентябре Самарский гарнизонный военный суд назначил штраф контрактнику Виктору Анохину. Его приговор еще не вступил в законную силу.

В суде отметили, что в итоге осужденные все же получили звание ефрейтора. А уголовное дело в отношении офицера К., которому, по версии следствия, передавали деньги, выделили в отдельное производство. Пока оно не поступило в суд.