В Самаре осудили четырех военных, заплативших за звание ефрейтора

В Самарском гарнизонном суде в июле и сентябре вынесли четыре приговора военнослужащим - контрактникам воинской части, расположенной в пос. Кряж: Андрею Гаршину, Денису Нестерову, Ивану Иванову и Виктору Анохину. Их признали виновными в даче взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
По версии следствия, будучи рядовыми, мужчины пытались купить звание ефрейтора.
Андрею Гаршину вынесли приговор 3 сентября. 25 февраля 2021 г. рядовой Гаршин перечислил 1500 руб. на банковскую карту сослуживца Л. для офицера К. за присвоение воинского звания ефрейтора. Суд назначил осужденному штраф 30 тыс. рублей.
В Самарском гарнизонном суде корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что суд вынес еще три приговора военнослужащим той же части, которые передавали деньги через того же сослуживца для того же офицера.
Так, в июле за дачу взятки назначили штраф 15 тыс. руб. контрактнику Денису Нестерову. В том же месяце суд приговорил за аналогичное преступление к штрафу 20 тыс. руб. контрактника Ивана Иванова. Их приговоры уже вступили в законную силу. А в сентябре Самарский гарнизонный военный суд назначил штраф контрактнику Виктору Анохину. Его приговор еще не вступил в законную силу.
В суде отметили, что в итоге осужденные все же получили звание ефрейтора. А уголовное дело в отношении офицера К., которому, по версии следствия, передавали деньги, выделили в отдельное производство. Пока оно не поступило в суд.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!