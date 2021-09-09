Самарца будут судить за сбыт поддельных денег

В Ленинский районный суд Самары направили уголовное дело 32-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте поддельных денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, мужчина заказал через Интернет две поддельных купюры номиналом 5 тыс. рублей. Для сбыта он выбрал небольшие магазины.

В июле 2021 г. самарец расплатился подделкой за набор сувенирных столовых приборов в торговом павильоне на ул. Спортивной и получил сдачу 4200 рублей. Вторую банкноту злоумышленник планировал реализовать в магазине автозапчастей на ул. Вилоновской. Однако бдительный сотрудник торговой точки заметил слишком яркий цвет и нечеткость серийного номера и вызвал полицию. Подозреваемого задержали.

Экспертиза подтвердила, что деньги поддельные.