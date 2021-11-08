Налогоплательщики могут получить налоговое уведомление в "Экспресс-окне" любой инспекции

В Самарской области завершается рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физическими лицами за 2020 год.

Налогоплательщики, которые по каким-либо причинам не получили уведомление, могут оперативно получить его дубликат в "Экспресс-окне" любой налоговой инспекции, независимо от места регистрации лица и нахождения объектов налогообложения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Если гражданин подключен к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", то налоговое уведомление уже направлено через сервис в электронном виде.

Уплатить имущественные налоги (земля, имущество, транспорт) за 2020 год необходимо не позднее 1 декабря 2021 года.