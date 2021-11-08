Налогоплательщики могут получить налоговое уведомление в "Экспресс-окне" любой инспекции

В Самарской области завершается рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физическими лицами за 2020 год.
Налогоплательщики, которые по каким-либо причинам не получили уведомление, могут оперативно получить его дубликат в "Экспресс-окне" любой налоговой инспекции, независимо от места регистрации лица и нахождения объектов налогообложения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Если гражданин подключен к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", то налоговое уведомление уже направлено через сервис в электронном виде.
Уплатить имущественные налоги (земля, имущество, транспорт) за 2020 год необходимо не позднее 1 декабря 2021 года.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.