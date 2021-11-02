Дмитрий Гуренков обжаловал приговор в Шестом кассационном суде

В Шестом кассационном суде общей юрисдикции назначили дату заседания по рассмотрению кассационной жалобы и представления прокуратуры на приговор Куйбышевского райсуда, вынесенный управляющему микрорайоном Дмитрию Гуренкову. Об этом сообщили в суде.
Напомним, Гуренкова обвиняли в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он пытался инициировать проведение общих собраний собственников многоквартирных домов и повлиять на собственников для изменения способа управления и заключения договора с ООО "РЭУ-3".
Суд согласился с доводом защиты о том, что Гуренков не являлся должностным лицом и поэтому не мог брать взятку, и переквалифицировал обвинение на менее тяжкую статью - покушение на мошенничество.
6 августа 2020 г. Куйбышевский райсуд под председательством судьи Рамили Гараевой признал Дмитрия Гуренкова виновным и назначил ему год и 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. При этом суд зачел в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 27 апреля 2019 г. по 6 августа 2020 г. и его задержание 26 апреля 2019 года. В итоге Гуренкова освободили из-под стражи в зале суда.
Приговор вступил в силу 18 августа 2020 года. Гуренков обжаловал его, подав кассационную жалобу в Шестой кассационный суд общей юрисдикции, куда она поступила 11 октября. На сайте суда указано, что апелляционное представление на приговор внес в суд и зампрокурора Самарской области Тимур Маслов. Его представление поступило 6 октября. Жалоба и представление передали на изучение. Заседание назначено на 14 декабря.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы