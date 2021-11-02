Дмитрий Гуренков обжаловал приговор в Шестом кассационном суде

В Шестом кассационном суде общей юрисдикции назначили дату заседания по рассмотрению кассационной жалобы и представления прокуратуры на приговор Куйбышевского райсуда, вынесенный управляющему микрорайоном Дмитрию Гуренкову. Об этом сообщили в суде.

Напомним, Гуренкова обвиняли в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он пытался инициировать проведение общих собраний собственников многоквартирных домов и повлиять на собственников для изменения способа управления и заключения договора с ООО "РЭУ-3".

Суд согласился с доводом защиты о том, что Гуренков не являлся должностным лицом и поэтому не мог брать взятку, и переквалифицировал обвинение на менее тяжкую статью - покушение на мошенничество.

6 августа 2020 г. Куйбышевский райсуд под председательством судьи Рамили Гараевой признал Дмитрия Гуренкова виновным и назначил ему год и 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. При этом суд зачел в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 27 апреля 2019 г. по 6 августа 2020 г. и его задержание 26 апреля 2019 года. В итоге Гуренкова освободили из-под стражи в зале суда.

Приговор вступил в силу 18 августа 2020 года. Гуренков обжаловал его, подав кассационную жалобу в Шестой кассационный суд общей юрисдикции, куда она поступила 11 октября. На сайте суда указано, что апелляционное представление на приговор внес в суд и зампрокурора Самарской области Тимур Маслов. Его представление поступило 6 октября. Жалоба и представление передали на изучение. Заседание назначено на 14 декабря.