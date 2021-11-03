В Самарской области ребенок пострадал в ДТП с нетрезвой автомобилисткой

Во вторник, 2 ноября, в Приволжском районе Самарской области в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:25 29-летняя женщина двигалась на ВАЗ-21099 по дороге Приволжье - Екатериновка. Она не справилась с управлением и съехала в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В аварии пострадал семилетний пассажир.

Медицинское обследование показало, что автомобилистка была в состоянии опьянения.