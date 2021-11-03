В Самарской области ребенок пострадал в ДТП с нетрезвой автомобилисткой

Во вторник, 2 ноября, в Приволжском районе Самарской области в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 17:25 29-летняя женщина двигалась на ВАЗ-21099 по дороге Приволжье - Екатериновка. Она не справилась с управлением и съехала в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.
В аварии пострадал семилетний пассажир.
Медицинское обследование показало, что автомобилистка была в состоянии опьянения.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...